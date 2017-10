2017-10-04 17:38:00.0

Sex and the City 3 Zoff zwischen den "Sex and the City"-Stars

"Sex and the City"-Fans sind schwer enttäuscht: Es wird keinen dritten Kinofilm geben. Sarah Jessica Parker zufolge ist für die Entscheidung vor allem Kim Cattrall verantwortlich.

Für "Sex and the City"-Fans sind es enttäuschende Nachrichten: Der dritte Kinofilm soll nun endgültig vom Tisch sein. Dabei sind nicht nur die Liebhaber der ehemaligen HBO-Serie traurig über diese Entscheidung: Auch die Schauspielerinnen selbst sind von den Umständen schwer enttäuscht.

Besonders zwischen den Hauptdarstellerinnen Kim Cattrall (Samantha Jones) und Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw) soll es nun Ärger geben.

Sarah Jessica Parker enttäuscht über "Sex and the City 3"-Aus

Parker, die bei den ersten beiden Kinofilmen auch als Produzentin mitwirkte, hatte in der letzten Woche bestätigt, dass der geplante dritte Kinofilm doch nicht zustande komme. Sie sagte: "Es ist vorbei. Wir machen es nicht". Sie sei enttäuscht, und es tue ihr vor allem für die Fans leid, die sich einen weiteren Film so sehr gewünscht hätten.

In der Entscheidung soll Kollegin Kim Cattrall allerdings eine große Rolle gespielt haben: Sie habe schon seit fast einem Jahr "Nein" zur Fortsetzung gesagt. Nun zeigte sie sich nach US-Medienberichten enttäuscht darüber, dass sie ausgerechnet jetzt in der Presse als "Diva" mit zu hohen Forderungen bezeichnet werde.

In einem Interview des britischen Fernsehsenders ITV äußerte sich am Montag nun Parker zu Cattralls Verhalten: "Ich glaube, sie hätte netter sein können", sagte die britische Schauspielerin. "Ich weiß nicht, was ihr Problem ist. Das wusste ich noch nie."

"Sex and the City"-Schauspielerin Kristin Davis teilt Enttäuschung mit Fans

Vor sieben Jahren kam der zweite Teil der "Sex and the City"-Reihe ins Kino. Auch darin wirkten die vier "Sex and the City"-Frauen mit, darunter Kristin Davis in der Rolle der Charlotte York.

Über Instagram teilte sie mit den Fans ihre Enttäuschung darüber, dass es nicht zu einem dritten Teil kommen würde.

"Ich bin unglaublich glücklich darüber, dass ich Charlotte spielen durfte", schreibt sie als Kommentar zu einem Foto, das Davis in ihrer Rolle zeigt. "Es ist wahr, dass wir nicht einen dritten Film machen werden. Ich wünschte, wir hätten dieses letzte Kapitel vollenden können, um die Geschichten unserer Charaktere zu Ende zu erzählen. Es ist sehr frustrierend, dieses Kapitel nicht mit euch teilen zu können. Also bleiben uns nur unsere Erinnerungen, aber bitte seid euch darüber bewusst, dass wir all eure Liebe und Unterstützung der letzten Jahre schätzen und für euch dankbar sind." AZ

