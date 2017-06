2017-06-16 11:55:25.0

Hessen Zoll beschlagnahmt tonnenweise unsichere "Fidget Spinner"

Sie sind das Trendspielzeug in diesem Sommer - "Fidget Spinner". Nun hat der Zoll am Frankfurter Flughafen tonnenweise unsichere Exemplare der Handkreisel aus dem Verkehr gezogen.

Der Zoll hat am Frankfurter Flughafen tonnenweise unsichere "Fidget Spinner" sichergestellt. Allein im Mai wurden insgesamt 35 Tonnen am Frankfurter Flughafen als unsicher eingestuft. Wie Mitarbeiter des Hauptzollamts am Freitag berichteten, ließen sich zum Beispiel bei manchen Kreiseln die LED-Lichter so leicht herauslösen, dass kleine Kinder sie hätten verschlucken können.

Die Kreisel kamen laut Zoll in mehreren Importsendungen aus China an. Hinweise auf den Hersteller gab es weder am Produkt noch auf der Verpackung. Nun sollen die "Fidget Spinner" vernichtet werden.

"Fidget Spinner" sind das Trendspielzeug

Die Handkreisel sind bei Kindern aktuell als Spielzeug schwer angesagt. Das Fidget-Spinner-Fieber grassiert in Deutschland, seit der Trend vor wenigen Wochen aus den USA herübergeschwappt ist. Es gibt wohl keinen Schulhof, auf dem die handtellergroßen Spielzeuge nicht kreisen. Optisch erinnern sie an eine Kreuzung aus Propeller und Ninja-Wurfstern. Gibt man ihnen einmal einen Schwung, wirbeln die bunten Dinger je nach Qualität des Kugellagers teilweise minutenlang.

Die "Fidget Spinner" sollen dazu geeignet sein, Hyperaktivität und ADHS zu lindern sowie Unruhe vorzubeugen. Sie könnten sogar dabei helfen, sich das Rauchen abzugewöhnen, heißt es auf einer Verpackung. Fidget bedeutet so viel wie zappeln oder herumhampeln.

Der "Fidget Spinner" lässt sich auch auf Nase balancieren

Im Internet finden sich nicht nur Videos mit Tricks, etwa wie man einen Fidget Spinner auf der Nase balanciert, sondern auch Pflege- und Reparaturhinweise sowie Anleitungen zum Selberbauen. dpa/AZ

