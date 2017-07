2017-07-04 13:40:06.0

Bundestagswahl ARD zeigt "Wahlarena" mit Merkel und Schulz

In der "Wahlarena" stellen jeweils 150 Wähler ihre Fragen an die Spitzenkandidaten von Union und SPD. Außerdem werden sich Merkel und Schulz im Ersten und auf RTL duellieren.

Zweimal sollen jeweils 150 Wähler in der ARD Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihren Herausforderer Martin Schulz (SPD) nach Herzenslust löchern dürfen. Am 11. September (20.15 Uhr) zeigt das Erste die "Wahlarena" mit Merkel live aus der "Kulturwerft" in Lübeck, am 18. September folgt die Fragerunde mit Schulz, wie die Programmdirektion am Dienstag mitteilte.

RTL zeigt Duell nach US-Vorbild

Laut der ARD sollen die 150 Wahlberechtigten die Kandidaten "unverblümt und direkt" mit den Themen konfrontieren, die sie in ihrem Alltag betreffen. Das Publikum soll einem Querschnitt der Bevölkerung entsprechen. Die Sendung moderieren Sonia Seymour Mikich und Andreas Cichowicz. Bereits am 13. und 20. August treffen Merkel und Schulz bei RTL in "Townhall-Meetings" nach US-Vorbild auf Wähler.

1000 Minuten zur Bundestagswahl

Insgesamt hat das Erste mehr als 1000 Minuten Extraprogramm zur Bundestagswahl am 24. September angekündigt. Neben dem TV-Duell am 3. September und den beiden "Wahlarena"-Abenden gehören dazu drei "Hart aber fair"-Ausgaben zur Außenpolitik (28.8.), zu Steuern und sozialer Gerechtigkeit (11.9.) sowie zu Zuwanderung und Sicherheit (18.9.).

Einen Tag nach dem großen TV-Duell plant die ARD am 4. September den "TV-Fünfkampf nach dem Duell" mit Politikern von Bündnis90/Die Grünen, FDP, CSU, Die Linke und AfD. Es moderieren live aus Berlin Mikich und Christian Nitsche. Weiter geplant sind die Reportage "Das Duell - Merkel gegen Schulz" am 12. September (22.45 Uhr), der Beitrag "Baustelle Deutschland - Reise durch ein Land im Umbruch" am 18. September (23 Uhr) und am 21. September (22 Uhr) die Schlussrunde mit den Spitzenkandidaten, die von ARD und ZDF übertragen wird. dpa

