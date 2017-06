2017-06-16 18:28:29.0

Zum Tod des Altkanzlers "Blühende Landschaften": Diese Zitate von Helmut Kohl werden bleiben

Helmut Kohl sorgte zu Lebzeiten für Aussagen, die in die deutsche Geschichte eingingen. Von "geistig moralischer Wende", bis zu "blühenden Landschaften" - eine Auswahl.

Helmut Kohl war Bundeskanzler von 1982 bis 1998 und hat zahllose berühmte Zitate geliefert. Der CDU-Chef wollte zunächst eine "geistig-moralische Wende" in Deutschland einleiten und stellte früh "blühende Landschaften" im Osten in Aussicht. Nun ist Kohl in seinem Haus in Ludwigshafen gestorben (wir berichten auch hier in unserer digitalen Kompakt-Ausgabe).

Eine Auswahl der Zitate, die bleiben werden:

"Was wir brauchen, ist eine geistig-moralische Wende." (Im Wahlkampf 1980)

"Ich rede hier vor Ihnen als einer, der in der Nazizeit nicht in Schuld geraten konnte, weil er die Gnade der späten Geburt und das Glück eines besonderen Elternhauses gehabt hat." (Rede vor dem israelischen Parlament am 24. Januar 1984)

"Entscheidend ist, was hinten rauskommt." (Pressekonferenz am 31. August 1984 zu seinem Regierungsstil)

Kohl versprach in Fernseh-Ansprache "blühende Landschaften"

"Er ist ein moderner kommunistischer Führer, der sich auf Public Relations versteht. Goebbels, einer von jenen, die für die Verbrechen der Hitler-Ära verantwortlich waren, war auch ein Experte für Public Relations." (Interview am 15. Oktober 1986 mit dem US-Magazin "Newsweek" über den sowjetischen Parteichef Michail Gorbatschow)

"Ihr seid nicht allein, wir stehen an eurer Seite. Wir sind und bleiben eine Nation, und wir gehören zusammen." (Rede am 10. November 1989 vor dem Schöneberger Rathaus in Berlin an die Adresse der DDR-Bevölkerung)

Der Tod des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl (CDU) hat in Deutschland und international Trauer aufgelöst. Reaktionen:



"Es ist ein wirklich großer Deutscher und vor allem ein großer Europäer gestorben." Außenminister Sigmar Gabriel, SPD



"Der ewige Kanzler und große Europäer geht. Seine Verdienste um die Deutsche Einheit bleiben. Wir trauern um Helmut Kohl." Justizminister Heiko Maas, SPD



"Ein großer Europäer ist von uns gegangen." Der Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir



"Helmut Kohl war die Verkörperung eines geeinten Deutschland in einem geeinten Europa. Als die Berliner Mauer fiel, war er der Lage gewachsen. Ein wahrer Europäer." Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg



"Mit Helmut Kohl bin ich groß und politisch flügge geworden. Bei allem Streit: er war ein überzeugter Europäer. Möge er in Frieden ruhen!" Michael Roth, Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt



"In Gedenken an Helmut Kohl habe ich die Europaflaggen vor den europäischen Institutionen auf Halbmast setzen lassen." EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker



"Wir trauern um den Kanzler der Einheit, Ehrenbürger Europas, unseren ehemaligen Ministerpräsidenten, CDU-Landesvorsitzenden. Ein großer Politiker." CDU-Vize Julia Klöckner



"Helmut Kohl hat den Moment erkannt, in dem es möglich war, das Land wieder zu vereinen und zugleich ins Herz Europas zu führen. Das war ein Meisterstück an politischem Instinkt und Tatkraft. Sein Tod ist ein großer Verlust. Für die CDU wird er immer ein Fixpunkt bleiben." Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, CDU



"Von Helmut Kohl habe ich Außen- & Sicherheitspolitik gelernt. Ich habe Helmut Kohl tiefen Dank abzustatten. Kohl-Doktrin lehrt wir Deutsche dürfen die kleinen und mittleren Staaten nie vergessen." Agrarminister Christian Schmidt, CSU



"Wir verdanken Helmut Kohl unendlich viel: Für unsere Freiheit, für unsere Einheit, für unser Europa!" Kanzleramtsminister Peter Altmaier, CDU



"Die CDU Deutschlands trauert um einen großen deutschen Europäer. Danke Helmut Kohl. Für die Einheit. Für Europa." CDU-Generalsekretär Peter Tauber



"Mit tiefer Trauer erfuhr ich vom Tod Helmut Kohls, einem herausragenden deutschen Politiker, einem der Initiatoren der Wiedervereinigung Deutschlands." Ukrainischer Präsident Petro Poroschenko



"Helmut Kohl ist gestorben. Sein Engagement für Europa bleibt unvergessen. RIP" Grünen-Politiker Volker Beck



"In tiefer Trauer um einen großen Deutschen und einen großen Europäer." Steffen Seibert, Sprecher von Kanzlerin Angela Merkel

"Durch eine gemeinsame Anstrengung wird es uns gelingen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Sachsen und Thüringen bald wieder in blühende Landschaften zu verwandeln. (....) Es wird niemandem schlechter gehen als zuvor, dafür vielen besser." (Fernseh-Ansprache am 1. Juli 1990 aus Anlass des Inkrafttretens der Wirtschafts- und Währungsunion mit der DDR)

"Meine Lebenserfahrung nach fast elf Jahren in der EG: Wenn irgendwo Geld gebraucht wird, wendet man stumm den Blick auf die Deutschen." (Vor Journalisten am 22. Juni 1993 auf dem EG-Gipfel in Kopenhagen)

Zum 30. Jahresag seiner ersten Kanzlerwahl: "Eine fantastische Zeit"

"Lassen Sie links und rechts die Leute krakeelen, die Karawane der Union zieht weiter." (Rede am 2. September 1994 auf dem CSU-Parteitag in München)

"Der Euro kommt, und er wird eine stabile Währung sein." (Rede am 25. März 1998 vor Unternehmern auf dem Petersberg bei Bonn)

"Ich habe nicht die Absicht, diese Spender zu nennen, weil ich ihnen mein Wort gegeben habe." (Am 16. Dezember 1999 in einem ZDF-Interview über anonyme Bargeldzahlungen für die CDU in den Jahren 1993 bis 1998)

"Es war eine fantastische Zeit." (Bei einem Festakt zum 30. Jahrestag seiner ersten Kanzlerwahl am 27. September 2012)