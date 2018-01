2018-01-07 20:23:54.0

Großbritannien Britische Premierministerin May bildet Kabinett um

Da mehrere Minister zurückgetreten sind, bildet die britische Premierministerin Theresa May ihr Kabinett um. An zentralen Posten soll sich aber nichts ändern.

Nach mehreren Minister-Rücktritten bildet die britische Premierministerin Theresa May am Montag ihr Kabinett um. Nach Angaben von Parlamentariern will May mehrere Posten in der Regierung neu besetzen. May selbst sagte der BBC, dass sie nach dem Abgang ihres Stellvertreters Damian Green »einige Änderungen» vornehmen werde. Gesundheitsminister Jeremy Hunt gilt als Kandidat für die Nachfolge Greens, der im Dezember die Konsequenzen aus Belästigungsvorwürfen und einem Pornoskandal gezogen hatte.

In Großbritannien waren mehrere Minister zurückgetreten

Im November waren bereits Verteidigungsminister Michael Fallon und Enrtwicklungsministerin Priti Patel zurückgetreten. Fallon trat wegen Belästigungsvorwürfen zurück, Patel wegen nicht abgesprochener Treffen mit Politikern in Israel. Wirtschaftsminister Greg Clark und Bildungsministerin Justine Greening stehen nach Medienberichten ebenfalls vor der Ablösung.

ANZEIGE

Zentrale Kabinettsmitglieder wie Außenminister Boris Johnson, Finanzminister Philip Hammond, Innenministerin Amber Rudd und Brexit-Minister David Davis sollen hingegen auf ihren Posten bleiben. (afp)