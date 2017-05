2017-05-14 21:18:39.0

NRW-Wahl 2017 Darum hat Rot-Grün die Wahl verloren

Womit hat die CDU gepunktet in Nordrhein-Westfalen? Warum hat die SPD verloren? Und wer kommt in NRW besser an - Merkel oder Schulz? Der Wahlabend in der Analyse. Von Michael Pohl

Hannelore Kraft kämpft im ZDF-Wahlstudio mit den Tränen. Die amtierende NRW-Ministerpräsidentin legte alle Ämter in der SPD-Führung nieder. Foto: Marius Becker, dpa