US-Präsident Donald Trump ist ein Schwergewicht

"Keinerlei Bedenken, was seine geistigen Fähigkeiten anbelangt": Was der Leibarzt von Donald Trump über den Zustand des US-Präsidenten verrät. Von Michael Stifter

Alle, die immer noch an ihm zweifeln, haben es jetzt schriftlich: Donald Trump ist ein echtes Schwergewicht. Also nicht unbedingt politisch. Aber zumindest auf der Waage. Exakt 108 Kilogramm wiegt der 1,90 Meter große US-Präsident. Das hat sein Leibarzt im Weißen Haus nun verraten. Damit schrammt der mächtigste Mann der Welt, rein wissenschaftlich betrachtet, zwar hauchdünn an der Fettleibigkeit vorbei. Davon abgesehen ist der 71-Jährige laut Doktor Jackson, der schon Barack Obama verarztet hat, aber „sehr gesund“. Ein bisschen mehr Sport, ein bisschen weniger Cola und Burger – dann sollte Trump laut ärztlichem Bulletin problemlos bis zum Ende der Legislaturperiode durchhalten.

Ob die Trump-Kritiker nun schweigen?

Das Ergebnis des Gesundheits-Checks hatten nicht nur die Amerikaner mit Spannung erwartet. Erst recht, seit ein Enthüllungsbuch den Verdacht erhoben hatte, Trump sei seinem Amt körperlich nicht gewachsen. Immerhin war kein Präsident beim Amtsantritt älter als er. Es gibt angeblich sogar Leute, die Zweifel an seinem Geisteszustand hegen. Auch für sie hat der Leibarzt eine klare Botschaft: „Ich habe keinerlei Bedenken, was seine geistigen Fähigkeiten anbelangt“, lautet Jacksons Diagnose nach einem zehnminütigen Test. Ob das Trumps Kritiker zum Schweigen bringt? Im Umkehrschluss steht damit schließlich fest, dass der Mann, der sich selbst als „stabiles Genie“ bezeichnet, alle Twitter-Nachrichten und verbalen Attacken im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte in die Welt gesetzt hat.

