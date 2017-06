2017-06-27 10:32:58.0

Gipfeltreffen G20-Gipfel in Hamburg: 19.000 Polizisten schützen Trump, Erdogan und Co.

Der G20-Gipfel in Hamburg steht an. Mit dabei: Reizfiguren wie Trump, Erdogan oder Putin. Wir beantworten hier die wichtigsten Fragen - von Gästeliste bis Sicherheitskonzept.

Bald ist es soweit: Beim G20-Gipfel in Hamburg treffen sich am 7. und 8. Juli Staats- und Regierungschefs, um über Themen von internationaler Tragweite zu sprechen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen - von Demonstrationen bis Polizeipräsenz.

Um was geht es beim G20-Gipfel?

Beim G20-Gipfel stehen traditionell Finanz- und Wirtschaftsfragen im Fokus. Doch auch Themen wie Klimaschutz oder Flüchtlinge gewinnen immer stärker an Bedeutung. Deutschland, das in Hamburg den Vorsitz hat, will auch die Themen Digitalisierung und Stellung der Frau thematisieren.

Wer kommt zum Gipfel nach Hamburg?

Neben den G7-Ländern (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, USA) gehört zu den G20 ein erweiterter Kreis an Teilnehmern. Und zwar Argentinien, Australien, Brasilien, China, Indien, Indonesien, Mexiko, Russland, Saudi-Arabien, Südafrika, Südkorea, Türkei und die Europäische Union. Spanien genießt zudem einen ständigen Gaststatus.

Unter anderem kommen Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, die britische Premierministerin Theresa May, die Staatspräsidenten Wladimir Putin (Russland) und Recep Tayyip Erdogan (Türkei) sowie US-Präsident Donald Trump.

Auch die Chefs internationaler Organisationen wie der UNO, der Weltbank, des Weltwährungsfonds oder der OECD nehmen an dem Gipfel teil.

Wie ist es um die Sicherheit des Gipfels bestellt?

11 Polizeihubschrauber, 70 Pferde, 185 Hunde, 19.000 Polizisten: Die Hamburger Polizei ist während des Gipfeltreffens im Großeinsatz. Zusätzlich kontrolliert die Bundespolizei Bahnhöfe, Züge und den Flughafen.

Im Bezirk Hamburg-Harburg gibt es eine Gefangenensammelstelle, gleich daneben sollen etwa 140 Staatsanwälte arbeiten. So sollen Richter schnelle Entscheidungen fällen können, ob Täter nach Straftaten in Untersuchungshaft eingewiesen werden.

Wie sieht es mit Protesten aus?

Knapp zwei Wochen vor dem G20-Gipfel in Hamburg haben mehr als 1100 Kritiker friedlich gegen das Treffen der Staats- und Regierungschefs demonstriert. Rund 430 Menschen protestierten am Samstagabend unter dem Motto "GeSa to Hell" im Stadtteil Harburg gegen die für den Gipfel eingerichtete Gefangenensammelstelle (GeSa). Die Polizei war mit mehreren hundert uniformierten Beamten im Einsatz. Bereits am Samstagnachmittag demonstrierten nach Polizeiangaben etwa 720 Menschen für eine Änderung der Flüchtlingspolitik weltweit.

Weitere Aktionen folgen noch: Das Bündnis "G20-Protestwelle" will am 2. Juli für Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und Demokratie demonstrieren. Die Veranstalter aus Gewerkschaften, Umweltorganisationen und demokratischen Bewegungen erwarten mehrere zehntausend Teilnehmer, sagt Uwe Hiksch, Mitglied des Bundesvorstands der "NaturFreunde Deutschland".

Auch am 5., 6. und 7. Juli sollen Kundgebungen und Proteste folgen. Am 8. Juli werden zu einer Großdemonstration bis zu 100.000 Menschen erwartet.

Auch ein Protestcamp soll geplant sein, richtig?

Ja, das war geplant. Ein Gericht entschied dagegen. Die Entscheidung gegen das geplante Protestcamp im Hamburger Stadtpark wollen die Veranstalter aber nicht hinnehmen. Sie hätten in der Nacht zum Sonntag per Fax Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingelegt und hofften auf ein baldiges Urteil, teilte eine Sprecherin der Vorbereitungsgruppe des Antikapitalistischen Camps am Sonntag mit. Mit einer Mahnwache an diesem Montag im Stadtpark wollen die Veranstalter nach eigenen Angaben zudem ihrer Forderung Nachdruck verleihen. Das Hamburgische Oberverwaltungsgericht hatte am Freitag erklärt, das Camp mit bis zu 3000 Zelten sei keine vom Grundgesetz geschützte Versammlung. Damit gelte wieder das Verbot des Bezirksamtes Nord.

Welche Einschränkungen gibt es beim Verkehr?

Der G20-Gipfel wird großräumig abgesichert. Verkehrsteilnehmer müssen sich deswegen auf Behinderungen einstellen. Einige Einschränkungen:

Während des G20-Gipfels in Hamburg wird der alte Elbtunnel bei den Landungsbrücken gesperrt sein. Die Hafenbehörde HPA begründet die Schließung vom 6. (ab 6 Uhr) bis 9. Juli (20 Uhr) mit "umfangreichen Wartungsarbeiten". Die Initiative "Shutdown-Hamburg.org" hat angekündigt, am 7. Juli morgens im Hafen "Massenaktionen gegen die Logistik des Kapitals" starten zu wollen. Für diesen Tag haben Aktivisten südlich der Elbe mehrere Veranstaltungen angekündigt.

Außerdem verlegt die Fluggesellschaft Condor während des Gipfels ihre Flüge nach Hannover. Sie begründet die Verlagerung von jeweils drei An- und Abflügen nach Niedersachsen mit dem höheren Verkehrsaufkommen am Hamburger Flughafen durch die An- und Abreise der Staats- und Regierungschefs. Für die betroffenen Fluggäste steht ein kostenloser Bustransport bereit. Alle weiteren An- und Abflüge sollen wie geplant abgewickelt werden. dpa/axhe