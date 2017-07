2017-07-18 06:41:00.0

Kommentar Gewalt gegen die Polizei: Konsequent durchgreifen

Beim G20-Gipfel und am Wochenende in Schorndorf: Polizisten sind immer wieder Gewalt ausgesetzt, die nicht hinzunehmen ist. Wie der Staat darauf reagieren sollte. Von Andrea Kümpfbeck

Polizeibeamte – wie auch Lehrer oder Feuerwehrleute – waren früher natürliche Respektspersonen. Jetzt sind sie immer häufiger Zielscheibe von Gewalt. Sie werden bespuckt, angepöbelt, beleidigt. Das Tabu, den "Freund und Helfer" anzugreifen, dessen Aufgabe es ist, den Staat zu schützen, gibt es nicht mehr. In bestimmten Milieus gehört es fast schon zum schlechten Ton, auf die Einsatzkräfte loszugehen, die Menschen in prekären Situationen helfen.

Wut gilt eigentlich dem Staat

Die häufigsten Täter sind junge, alkoholisierte Männer, die nach selbst gemachten Regeln oder Ehrenkodexen handeln oder einfach ihrer Aggression freien Lauf lassen. Ihre allgemeine Wut auf den Staat entlädt sich gegenüber allen, die als dessen Stellvertreter gelten.

Rabiate Attacken auf Polizisten – wie kürzlich beim G20-Gipfel in Hamburg oder am Wochenende in Schorndorf – müssen mit aller Härte des Gesetzes geahndet werden. Daher ist es richtig, dass das Bundeskabinett ein Gesetz auf den Weg gebracht hat, das Polizisten oder Helfer besser schützen soll. Die Schwelle für eine (Haft-)Strafe wird damit genauso konsequent gesenkt, wie schon seit Jahren die Gewaltschwelle sinkt.