Porträt Helmut Kohl - Sein Leben für Deutschland

Niemand führte das Land und die CDU länger als Helmut Kohl. Und er nutzte als Kanzler die einmalige Chance zur Wiedervereinigung. Doch es gab auch dunkle Seiten in seinem Leben. Von Kristina Dunz, dpa

Helmut Kohl hat Deutschland geprägt wie nur wenige andere Politiker. Ein Vierteljahrhundert hat er die CDU geführt. 16 Jahre war er Bundeskanzler - so lange wie keiner vor ihm und bisher keiner nach ihm. Er war Wegbereiter der Europäischen Union und einer gemeinsamen Währung. Sein größter Erfolg aber war die Wiedervereinigung. An die deutsche Einheit hat er immer geglaubt und nach dem Fall der Mauer 1989 die Chance gegen alle Widerstände im In- und Ausland ergriffen. Kohl hat Geschichte geschrieben.

Nun ist Kohl im Alter von 87 Jahren gestorben. Wie die Bild-Zeitung berichtet, verbrachte er seinen letzten Stunden in seinem Haus in Ludwigshafen (wir berichten auch hier in unserer digitalen Kompakt-Ausgabe).

Sein politischer Tiefpunkt und sein politisches Ende war die CDU-Spendenaffäre. Er stellte sich über Recht und Gesetz, als er Geld am Rechenschaftsbericht vorbei für die Partei annahm und den Spendern Anonymität versprach. Er gab ihnen dafür sein Ehrenwort. Die Namen der Geldgeber blieben sein Geheimnis.

Die Ära Kohl endet bei der Wahl 1998

Kohls Karriere: Mehr als 40 Jahre war er Parlamentarier, zuerst im Mainzer Landtag und von 1976 an im Bundestag. Sieben Jahre war er Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. 1982 wurde er Kanzler. Dass er 1990 wiedergewählt wurde, hatte er vor allem der Begeisterung der Menschen für die Wiedervereinigung zu verdanken, die er als Kanzler maßgeblich vorantrieb. Bei der Wahl 1998 schließlich beendete sein Herausforderer Gerhard Schröder (SPD) die Ära Kohl als Kanzler.

Helmut Kohl ist tot. Der Altkanzler starb im Alter von 87 Jahren, wie sein Anwalt Stephan Holthoff-Pförtner der Deutschen Presse-Agentur am Freitag mitteilte.

Kohl privat: Sein Vater war beamteter Steuersekretär, seine Mutter Hausfrau. Der Zweite Weltkrieg, die Not und der Tod seines älteren Bruders Walter in den letzten Kriegstagen hatten sich tief in seine Seele eingegraben. 1960 heiratete er die Dolmetscherin Hannelore Renner. Das Ehepaar bekam zwei Söhne - Walter und Peter.

Die Familie wohnte in einem Bungalow im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim - Kohls Zuhause bis zum Schluss. 2001 nahm sich Hannelore Kohl, die an einer schmerzhaften Lichtallergie litt, dort das Leben. Sieben Jahre später schloss Kohl seine zweite Ehe mit der 34 Jahre jüngeren Regierungsdirektorin Maike Richter.

Der Tod des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl (CDU) hat in Deutschland und international Trauer aufgelöst. Reaktionen:



"Es ist ein wirklich großer Deutscher und vor allem ein großer Europäer gestorben." Außenminister Sigmar Gabriel, SPD



"Der ewige Kanzler und große Europäer geht. Seine Verdienste um die Deutsche Einheit bleiben. Wir trauern um Helmut Kohl." Justizminister Heiko Maas, SPD



"Ein großer Europäer ist von uns gegangen." Der Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir



"Helmut Kohl war die Verkörperung eines geeinten Deutschland in einem geeinten Europa. Als die Berliner Mauer fiel, war er der Lage gewachsen. Ein wahrer Europäer." Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg



"Mit Helmut Kohl bin ich groß und politisch flügge geworden. Bei allem Streit: er war ein überzeugter Europäer. Möge er in Frieden ruhen!" Michael Roth, Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt



"In Gedenken an Helmut Kohl habe ich die Europaflaggen vor den europäischen Institutionen auf Halbmast setzen lassen." EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker



"Wir trauern um den Kanzler der Einheit, Ehrenbürger Europas, unseren ehemaligen Ministerpräsidenten, CDU-Landesvorsitzenden. Ein großer Politiker." CDU-Vize Julia Klöckner



"Helmut Kohl hat den Moment erkannt, in dem es möglich war, das Land wieder zu vereinen und zugleich ins Herz Europas zu führen. Das war ein Meisterstück an politischem Instinkt und Tatkraft. Sein Tod ist ein großer Verlust. Für die CDU wird er immer ein Fixpunkt bleiben." Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, CDU



"Von Helmut Kohl habe ich Außen- & Sicherheitspolitik gelernt. Ich habe Helmut Kohl tiefen Dank abzustatten. Kohl-Doktrin lehrt wir Deutsche dürfen die kleinen und mittleren Staaten nie vergessen." Agrarminister Christian Schmidt, CSU



"Wir verdanken Helmut Kohl unendlich viel: Für unsere Freiheit, für unsere Einheit, für unser Europa!" Kanzleramtsminister Peter Altmaier, CDU



"Die CDU Deutschlands trauert um einen großen deutschen Europäer. Danke Helmut Kohl. Für die Einheit. Für Europa." CDU-Generalsekretär Peter Tauber



"Mit tiefer Trauer erfuhr ich vom Tod Helmut Kohls, einem herausragenden deutschen Politiker, einem der Initiatoren der Wiedervereinigung Deutschlands." Ukrainischer Präsident Petro Poroschenko



"Helmut Kohl ist gestorben. Sein Engagement für Europa bleibt unvergessen. RIP" Grünen-Politiker Volker Beck



"In tiefer Trauer um einen großen Deutschen und einen großen Europäer." Steffen Seibert, Sprecher von Kanzlerin Angela Merkel

Helmut Kohl: "Bin zu Hause, wenn ich hierherkomme"

Nach einer Knie-Operation stürzte Kohl 2008 und erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma. Öffentliche Auftritte wurden selten, er saß im Rollstuhl und konnte nur schwer sprechen. Das Verhältnis zu seinen beiden Söhnen war in den letzten Jahren zerrüttet. Zu seiner Hochzeit waren sie nicht eingeladen. Walter Kohl sagte einmal, als Vater habe Helmut Kohl versagt, er habe sich aber "einseitig" mit ihm versöhnt.

Zum Tod von Helmut Kohl: Das Leben des Altkanzlers... 16 Jahre regierte Helmut Kohl Deutschland. 1990 war er der Architekt der Wiedervereinigung Sein Leben in Bildern. Foto: Heinz Wieseler, dpa

Bei seinem ersten Auftritt vor der Unions-Bundestagsfraktion nach 10 Jahren im September 2012 sagte Kohl: "Ich bin zu Hause, wenn ich hierherkomme. Das ist meine innere Bindung." Und wenig später bedankte er sich bei einem Festakt zum 30. Jahrestag seiner ersten Kanzlerwahl auch bei jenen, die ihn provoziert und herausgefordert hätten. Er sagte: "Es war eine fantastische Zeit."

Im November 2014 stellte er in Frankfurt am Main sein Buch "Aus Sorge um Europa" vor. Alle Welt konnte erleben, wie wach sein Verstand und wie schwach er ohne Hilfe war. In einem Interview, das er gemeinsam mit seiner Frau dem Stern gab, sagte er aber im selben Monat, dass er eine schöne Ehe führe. Und: "Ich bin glücklich."