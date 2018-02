2018-02-14 21:05:00.0

Türkei Kommentar: Deniz Yücel ist eine Geisel

Er tat nur seine Arbeit. Der "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel sitzt seit einem Jahr in Haft. Recep Tayyip Erdogan nutzt Yücel als Geisel - und seine Botschaft ist klar. Von Michael Stifter

Mit einem Autokorso und einer Lesung haben Freunde und Prominente in Berlin an den ersten Jahrestag der Inhaftierung des Journalisten Deniz Yücel in der Türkei erinnert.