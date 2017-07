2017-07-05 19:00:00.0

Michael Mronz Partner von Guido Westerwelle: Der Schmerz bleibt

Michael Mronz, der Partner von Guido Westerwelle, spricht über seinen Verlust. Westerwelle war 2016 an Leukämie gestorben. Von Michael Stifter

Als Guido Westerwelle stirbt, bleibt für seinen Partner Michael Mronz die Welt stehen. Noch heute, über ein Jahr später, redet er manchmal im Präsens über den Mann, mit dem er so viele Jahre seines Lebens geteilt hatte. Als wäre er immer noch da.

In einem Interview spricht Mronz erstmals über den Verlust und seinen schwierigen Weg zurück in den Alltag: „Ich weiß nicht, ob ich irgendwann vollständig verstehe, was tatsächlich passiert ist. Ich glaube, ich werde Guidos Tod nie richtig realisieren. Es ist alles so schwer nachzuvollziehen“, sagt er im Gespräch mit der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung.

ANZEIGE

Westerwelle wurde nur 54 Jahre alt

Nach dem Ende der politischen Karriere des früheren Bundesaußenministers und FDP-Chefs wollte das Paar ein neues Leben anfangen. Doch ihnen blieb nicht viel Zeit. Westerwelle erkrankte an Blutkrebs. Er erholte sich, schöpfte neue Hoffnung und verlor am Ende doch. Im März 2016 starb er – mit nur 54 Jahren. Sein Mann verabschiedete sich mit berührenden Worten: „Wir haben gekämpft. Wir hatten das Ziel vor Augen. Wir sind dankbar für eine unglaublich tolle gemeinsame Zeit. Die Liebe bleibt.“ Unterzeichnet waren diese Zeilen nicht nur von ihm, sondern auch von Westerwelle.

Heute führt Mronz die „Westerwelle Foundation“, eine gemeinnützige Stiftung, die vor allem Existenzgründer in Afrika unterstützt. Er verbringt viel Zeit in New York. Sein Plan sah anders aus. Eigentlich wollte er mit seinem Mann einmal dort leben. Alleine fühlt er sich trotzdem nicht. „Guido ist ein Teil meines Lebens, er hat mich geprägt. Und das tut er noch immer“, sagt er. „Unser gemeinsamer Kompass fürs Leben führt mich weiterhin.“