2017-09-24 18:43:47.0

Reaktionen Stimmen zur Bundestagswahl: AfD kündigt "Jagd" auf Merkel an

Die ersten Reaktionen zur Bundestagswahl 2017 sind da. Die SPD will in die Opposition. Das gute Ergebnis der AfD schockt die Politiker. Gauland kündigt an, Merkel zu "jagen".

Alexander Gauland von der AfD (Mitte) kündigt an, Angela Merkel und die Bundesregierung zu jagen. Foto: Julian Stratenschulte, dpa