2017-01-12 21:52:00.0

Peter Neumann Terror-Experte Peter Neumann spricht unbequeme Wahrheiten aus

Die Axt-Attacke in einem Zug, ein Anschlag mit einem Fahrzeug: Peter Neumann hat das lange vorhergesagt. Jetzt unterstützt der Terror-Experte die Sicherheitsorganisation OSZE. Von Benjamin Stahl

Ein Anschlag in Würzburg? Noch vor einigen Monaten ein nur schwer vorstellbares Szenario. Als der Terrorismusexperte Peter Neumann im Oktober 2014 in einem Interview sagt, Terroristen könnten sich im Prinzip jemanden in der Würzburger Innenstadt greifen und ihn enthaupten, hagelt es Kritik. „Panikmache“, werfen einige dem gebürtigen Würzburger vor. Dann kommt der 18. Juli 2016 und das Axt-Attentat in einem Regionalzug bei Würzburg-Heidingsfeld.

Vorhergesagt hat der 42-Jährige, der unverheiratet ist und in London lebt, den Anschlag nicht. „Mit dem Satz habe ich damals die allgegenwärtige Terrorgefahr veranschaulichen wollen“, erklärt er später. Neumann hat es auch nicht nötig, frühere Aussagen später als Prognosen zu verkaufen, wenn sie zur Realität passen. Denn die Trefferquote des Professors ist auch so verblüffend hoch, wenn es um die Pläne von Terroristen geht.

ANZEIGE

Terror-Experte warnte schon lange vor Anschlägen

Schon vor Charlie Hebdo warnte er vor „islamistischen Anschlägen kleiner Terrorgruppen“. Auch die Strategie, mit Fahrzeugen in Menschenmengen zu fahren, beschrieb er vor Nizza und Berlin. Seine Fachkenntnis macht sich nun die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) zunutze: Neumann wurde als Sondergesandter im Kampf gegen Terrorismus und Radikalisierung bestellt.

Es genüge nicht, die Terrormiliz Islamischer Staat militärisch zu bekämpfen: Notwendig seien auch polizeiliche Maßnahmen und Prävention, betont Österreichs Außenminister Sebastian Kurz in seiner Antrittsrede als OSZE-Vorsitzender. Mit Österreich an der Spitze soll sich die Organisation aus 57 Staaten Strategien gegen den Terror und dessen Wurzeln überlegen. Mit Neumann als Taktgeber.

Peter Neumann spricht auch unbequeme Wahrheiten aus

Denn der gebürtige Würzburger Neumann ist einer der wenigen unumstrittenen Experten auf seinem Spezialgebiet „Radikalisierung“. Einer, der sich traut, in Interviews und Talkshows auch die unbequemen Wahrheiten auszusprechen: Etwa, dass wir davon ausgehen müssen, dass es „in Europa in den nächsten 15 bis 20 Jahren immer wieder zu schockierenden Anschlägen“ kommen werde. Oder dass die Sicherheitsbehörden trotz immer neuer Anschläge ihre Zusammenarbeit auf Europaebene nicht verbesserten.

Vereitelte islamistische Sprengstoffanschläge in Deutschland 1 von 6 vorherige Seite nächste Seite

In den vergangenen Jahren wurden mehrere islamistische Sprengstoffanschläge in Deutschland vereitelt oder deren Planung gestoppt. Einige aufsehenerregende Fälle:



September 2007: Die islamistische Sauerland-Gruppe wird gefasst. Die vier Mitglieder werden wegen geplanter Terroranschläge auf Diskotheken, Flughäfen und US-Einrichtungen in Deutschland zu mehrjährige Freiheitsstrafen verurteilt.



April 2011: Ermittler nehmen in Düsseldorf drei mutmaßliche Al-Kaida-Mitglieder fest, die einen Sprengstoffanschlag in Deutschland geplant hatten. Im Dezember 2011 wird ein vierter Verdächtiger gefasst. Die Männer müssen mehrere Jahre ins Gefängnis.



Februar 2016: Die Polizei kommt einer mutmaßlichen Terrorzelle auf die Schliche und schlägt gleichzeitig in Berlin, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen zu. Die vier Verdächtigen hatten womöglich einen Anschlag in Berlin geplant.



Juni 2016: Spezialkräfte der Polizei nehmen drei mutmaßliche Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Brandenburg fest. Sie sollen einen Anschlag in der Düsseldorfer Altstadt geplant haben.



September 2016: Ein 16-jähriger Flüchtling aus Syrien wird von der Polizei in Köln festgenommen. Laut den Ermittlern hatte er einen Sprengstoffanschlag geplant und von einem Chatpartner im Ausland Anweisungen zum Bombenbau erhalten.

1997 weckt der Terrorismus das Interesse des Unterfranken. Der Student der Politikwissenschaften wechselt damals von der TU Berlin ins nordirische Belfast. Es ist die Zeit, als der Nordirland-Konflikt endet und der Friedensprozess beginnt. Ab 1999 promoviert Neumann am Londoner King’s College über britische Regierungsstrategien in dem blutigen Konflikt.

Terror ist damals kein Thema – was sich am 11. September 2001 schlagartig ändert. Mit dem Anschlag auf die Londoner U-Bahn 2005 beherrscht das Thema dann endgültig die Debatten in Großbritannien. 2008 wird er Leiter des neu gegründeten „Internationalen Zentrums zum Studium für Radikalisierung“ am King’s College. Sein Institut will Neumann trotz des Rufs der OSZE weiter leiten.

Mehr zum Thema lesen Sie hier:

Welche Konsequenzen hat der Terroranschlag von Berlin?

Terroranschlag: Merkel kündigt schnelle Konsequenzen an