2018-01-31 07:45:00.0

USA Wo ist eigentlich Melania Trump?

Nach den Tuscheleien über eine frühere Affäre ihres Mannes mit einem Pornostar ist die Frau des Präsidenten einfach mal abgetaucht. Von Thomas Spang

Die First Lady hat diesen Blick, der töten kann. Das slowenische Fotomodell weiß genau, wann und wie sie ihn einsetzt. Und niemand dürfte diesen Blick besser kennen als Donald Trump, der gerade wieder mal Schlagzeilen machte mit einem angeblichen Verhältnis aus der Frühphase seiner Ehe mit Melania – einem Verhältnis zu einem Pornostar.

Alte Affäre von Trump zu Pornostar kocht hoch

Während die junge Mutter mit Baby Barron zu Hause saß, soll sich Trump laut Wall Street Journal mit einer Blondine namens Stormy Daniels vergnügt haben. Auf Nachfragen der Liebhaberin, habe der Milliardär ihr ins Ohr geflüstert, sie möge sich nicht um Melania sorgen.

ANZEIGE

Umso mehr sorgte sich Trump im Sommer 2016 – auf dem Höhepunkt des Wahlkampfs – als der Pornostar damit drohte, die Geschichte an die große Glocke zu hängen. Angeblich vermittelten die Anwälte des Kandidaten ein Schweige-Geld über 130.000 Dollar.

Zum Weltwirtschaftsgipfel musste Donald Trump alleine reisen

Als die US-Medien kürzlich darüber berichteten, verspürte Melania im Unterschied zu früheren Reaktionen nicht den Wunsch, ihrem Mann öffentlich zur Seite zu springen. Im Gegenteil. Kurzfristig sagte Melania die ursprünglich geplante Begleitung des Präsidenten zum Weltwirtschaftsgipfel nach Davos ab.

Während ihr Mann in der Schweiz um die Aufmerksamkeit der globalen Eliten buhlte, besuchte die First Lady am Gedenktag des Völkermords an den Juden demonstrativ das Holocaust-Museum. Eine Geste, die jeder in Washington verstand, der sich daran erinnern kann, das Trump im vergangenen Jahr vergaß, die Juden als Opfer des Holocaust zu erwähnen.

Der Pornostar tingelt durch die Talkshows

Als Stormy Daniels durch die Talkshows tingelte, entschwand Melania dann an Bord einer Maschine der US-Air-Force in die Privatvilla in Florida. „Melania ist das Beispiel einer Frau, die genug haben dürfte“, interpretiert Kate Andersen Brower, die Autorin eines Bestsellers über amerikanische First Ladies, diese plötzliche Zurückgezogenheit.

Melania Trump schweigt zu den Berichten. Sie strahlt eine Eiseskälte aus, deren mediale Wirkung nur von ihrem knackigen Schlag auf den Handrücken des Präsidenten in Israel überboten wird.