2017-07-20 05:14:00.0

Königsbrunn 17-Jährige nach Unfall am Weiher weiter in Lebensgefahr

Nach dem Unfall an einem Weiher in Königsbrunn schwebt die verunglückte 17-Jährige weiter in Lebensgefahr. Von Marion Kehlenbach

Nach dem dramatischen Unfall am sogenannten Gymi-Weiher in Königsbrunn wird die Stadt keine Umzäunung vornehmen, auch die Trampelpfade nicht ausbauen. Im Gegenteil: Neue Schilder – auch auf Arabisch – bekräftigen, dass dies ein Biotop und das Baden verboten ist.

17-Jährige weiter in Lebensgefahr

Am frühen Sonntagabend war eine 17-Jährige aus Syrien auf dem schlammigen Boden am Ufer ausgerutscht und voll bekleidet im Wasser untergegangen. Erst Passanten zogen die Nichtschwimmerin an Land. Die junge Syrerin schwebt seither in Lebensgefahr. Die anrückenden Hilfskräfte hatte mit dem unwegsamen Gelände und einigen Gaffern, die die Rettung behinderten, zu kämpfen (wir berichteten).

Nun machte sich Bürgermeister Franz Feigl bei einer Ortsbegehung selbst ein Bild von der Situation. Die Rettungskräfte bemängelten laut Polizei, dass sie keinen Zugang zum Unfallort gehabt hätten. Man wolle den Weiher als Biotop schützen, erläutert das Stadtoberhaupt gegenüber unserer Zeitung, er sei kein Freizeitangebot: „Eigentlich sollte hier niemand sein“ und einen offiziellen Zugang gäbe es auch nicht.

Im Westen wird das Wasser schnell tiefer

Im Anzug und Lederschuhen wagt sich Feigl auf die kleinen Trampelpfade, die im Laufe von Jahren ausgetreten wurden. Oft geht es steil bergab und dünne Zweige versperren den Weg. Er umrundet einmal den Weiher, auch an den Stellen, die fast nicht begehbar sind. Im Osten ist das Gewässer relativ leicht zu erreichen und auch Rettungskräfte wären von dieser Seite aus schnell am Wasser. Hier fällt das Ufer nur flach ab, sodass es nicht so gefährlich wäre, sollte jemand ausrutschen. Im Westen hingegen sind die Trampelpfade steil und eng und das Wasser wird schnell tiefer.

Sechs armgroße Fische stehen still im Gewässer und ein Eichhörnchen flitz auf den nächsten Baum, als Feigl sich hier seinen Weg bahnt. „Ein traumhaft schönes Fleckchen“, schwärmt das Stadtoberhaupt, bevor er nach der nächsten Biegung achtlos liegen gelassen Müll findet.

Den Unfall mit der jungen Syrerin bedauert Feigl zutiefst: „Ich wünsche der jungen Frau alles erdenkliche Gute und schnellst mögliche Genesung.“ Er spricht sich aber eindeutig gegen eine Umzäunung des Geländes aus. „Gewässer gehören zu unserem Landschaftsbild“ und der freie Zugang zur Natur sei auch Bestandteil der Bayrischen Verfassung. Neue Schilder, die nach dem Unfall aufgestellt wurden, weisen nun auf deutsch und arabisch auf ein Badeverbot in dem Biotop hin.

Welche Gestaltungsmöglichkeiten hat die Stadt?

Der Weiher war auch Gegenstand der jüngsten Bauausschusssitzung. Mit einer artenschutzrechtlichen Prüfung soll ausgelotet werden, welche Möglichkeiten die Stadt in der Gestaltung des kleinen Sees hat. Fest steht: Wenn der Weiher erst einmal offiziell zugänglich wäre, wird er kein richtiges Biotop mehr sein können.

„Wasser mitten in der Stadt zieht die Menschen magisch an,“ so Feigl. Einen Moment genießt das Stadtoberhaupt die Ruhe, weißt auf Libellen hin, die dicht über der Wasseroberfläche in der Luft zu stehen scheinen. Aber ein Biotop mitten in der Stadt sei auch etwas widersprüchlich, glaubt Feigl und betont dennoch: Unabhängig davon, was die Prüfung ergibt, werde das jetzige Biotop niemals zum Baden freigegeben werden. „Der Grundwasseraustausche ist viel zu gering für die große Menschenmenge, die zu erwarten wäre.“

Der Weiher am Gymnasium entstand vor vielen Jahrzehnten durch Kiesabbau, wahrscheinlich für die Erweiterung der alten B17. Aber an die Entstehung erinnert sich auch Feigl als gebürtiger Königsbrunner nicht: „Den Weiher gibt es schon so langen, wie ich denken kann.“