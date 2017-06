2017-06-23 11:37:00.0

Königsbrunn Nach Ausfall der Wasserversorgung: Wasser muss abgekocht werden

Königsbrunn saß in den letzten Stunden für einige Zeit auf dem Trockenen: Das Wasserwerk war ausgefallen. Wie der momentane Stand ist. Von Adrian Bauer

Königsbrunn saß in den letzten Stunden für einige Zeit auf dem Trockenen: Gegen zehn Uhr fiel plötzlich das Wasserwerk aus, die Pumpen standen still, lautet die Auskunft aus der Stadt. Die Techniker machten sich mit Hochdruck auf die Suche nach dem Fehler und konnten nach weniger als anderthalb Stunden die Versorgung wieder hoch fahren. "Allerdings passiert das erst einmal nicht mit dem gewohnten Druck, entsprechend sieht das Wasser aus", sagte Andreas Eser, Leiter der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit bei der Stadt.

Durch den geringeren Druck lösen sich kleine Moleküle von den Wänden der Leitungen und werden mitgeschwemmt, sodass das Wasser trüber ist als sonst.

Wasser abkochen: So geht's 1 von 5 vorherige Seite nächste Seite

Bürger in Königsbrunn müssen derzeit ihr Wasser abkochen. Was gibt es dabei zu beachten?



Durch Abkochen von Wasser sollen Keime und Mikroorganismen abgetötet werden.



Das Wasser sollte auf den Siedepunkt (100 Grad Celsius) erhitzt werden.



Anschließend sollte das Wasser mindestens drei Minuten sprudelnd kochen.



Danach gilt selbstverständlich: Lassen Sie das Wasser abkühlen, bevor Sie es benutzen.

Das Gesundheitsamt erließ eine Anordnung, dass das Wasser abgekocht werden muss. Außerdem gelte: "Kranke oder geschwächte Personen sollten das Leitungswasser nicht benutzen. Für die Zubereitung von Babynahrung bitte Mineralwasser verwenden."

Bürger sollten in den nächsten Stunden außerdem so wenig Wasser wie möglich nutzen, damit die Versorgung nicht wieder in Gefahr gerät.

-- Update -- 11:08: Aktuell wird ein provisorischer Notbetrieb eingerichtet. Es gibt aber noch keine zuverlässige... Posted by Feuerwehr Königsbrunn on Freitag, 23. Juni 2017

Nach der Ursache für den Ausfall wird allerdings noch gesucht. In den nächsten Stunden wird der Wasserdruck langsam wieder hochgefahren. mit axhe