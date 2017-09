2017-09-24 18:05:03.0

Bundesliga 1. FC Köln holt ersten Punkt - Leverkusen besiegt HSV

Der 1. FC Köln holt nach zuvor fünf Niederlagen den ersten Punkt der Bundesliga-Saison. Bayer Leverkusen schafft mit einem 3:0-Erfolg den Anschluss ans Tabellen-Mittelfeld.

Der 1. FC Köln hat seinen ersten Punkt in der Bundesliga-Saison geholt. Der Europa-League-Starter kam am Sonntag beim starken Aufsteiger Hannover 96 zu einem 0:0 und verhinderte eine historische Marke. Bei zuvor fünf Niederlagen am Stück wären die Kölner im Fall einer weiteren Pleite das Team mit dem schlechtesten Saisonstart in der Geschichte der Fußball-Bundesliga gewesen. Die Kölner bleiben trotz des Remis nach sechs Spieltagen Tabellenletzter. Hannover ist weiter ungeschlagen und mit zwölf Punkten auf Rang vier.

Leverkusen schafft Anschluss an das Mittelfeld

Bayer Leverkusen hat derweil den Anschluss an das Tabellen-Mittelfeld in der Fußball-Bundesliga geschafft. Das Team von Trainer Heiko Herrlich gewann am Sonntagabend zum Abschluss des sechsten Spieltages gegen den Hamburger SV verdient mit 3:0 (2:0). Kevin Volland (20./83.) und der Argentinier Lucas Alario (23.) trafen für den Werksclub. Alario gab sein Debüt für Bayer. Mit sieben Punkten verbesserte sich Leverkusen auf Platz zehn. Die Hamburger (6 Punkte) rutschten nach der vierten Niederlage nacheinander bis auf Rang 15 ab. dpa