Super Bowl 2017 Das sind die TV-Spots zum 51. Super Bowl

Zum Super Bowl lassen sich internationale Unternehmen jedes Jahr ganz besondere Werbe-Spots einfallen - es ist schließlich das TV-Spektakel des Jahres. Wir zeigen eine Auswahl. Von Anika Zidar

Es ist das Sportereignis der Superlative: Wenn am Sonntag beim 51. Super Bowl die New England Patriots auf die Atlanta Falcons treffen, geht es um weit mehr als nur um den Sieg im NFL-Finale. Über 100 Millionen Fernseh-Zuschauer werden allein in den USA das Spektakel um das NFL-Finale verfolgen. Auch in Deutschland wird ein Millionenpublikum den Super Bowl 2017 im Fernsehern verfolgen.

51. Super Bowl 2017: So unterschiedlich sind die Werbespots 2017

Sahen das Spiel im vergangenen Jahr bereits 1,81 Millionen, so rechnet der in Deutschland übertragende Sender Sat.1 in diesem Jahr mit über zwei Millionen Zuschauern. Schätzungsweise 1,33 Millionen Chickenwings werden in den Vereinigten Staaten während des 51. Super Bowl gegessen und durchschnittlich fünf Millionen Dollar lassen sich die Unternehmen für einen 30-Sekunden-Spot im Fernsehen kosten.

Kein Wunder, dass bei so viel Aufmerksamkeit um den Super Bowl 2017 nicht etwa 08/15-Werbung gesendet wird. Internationale Unternehmen aus der ganzen Welt verfolgen die unterschiedlichsten Strategien, um die TV-Zuschauer von ihrer Marke zu begeistern. Während einige Werbe-Spots zum 51. Super Bowl ganz klassisch auf Witz und Unterhaltung setzen, überraschen andere mit eindeutigen politischen Statements.

Umwelt, Gleichberechtigung, Integration: TV-Spots zum Super Bowl setzen Statements

Der große US-amerikanische Braukonzern Anheuser-Busch erzählt in seiner 60-sekündigen TV-Werbung die Geschichte eines deutschen Einwanderers. Der aus Hessen stammende Adolphus Busch, ein späterer Mitbesitzer der Brauerei, hatte bei seiner Ankunft in Amerika große Probleme. Am Ende schlägt er sich aber erfolgreich nach Missouri durch. Im Internet verbreitete sich das Video in Windeseile und wurde von vielen Nutzern als Beleg dafür gefeiert, wie wichtig Einwanderung für die USA sei.

Ebenfalls ein großes Statement setzt beim Super Bowl 2017 die Werbung des Ingolstädter Automobilherstellers Audi. In dem Spot sieht ein Vater seiner Tochter bei einem Kart-Rennen zu und macht sich Gedanken über ihre Zukunft. Wird ihre Arbeit einmal genauso viel Wertschätzung erhalten wie die ihrer männlichen Kollegen? Wird sie einmal genauso viel verdienen? Anlässlich des 51. Super Bowls macht Audi darauf aufmerksam, dass Frauen auf der Welt durchschnittlich 21 Prozent weniger als Männer verdienen und spricht sich für mehr Gleichberechtigung aus.

Für mehr Umweltschutz plädiert auf witzige Weise der Super Bowl-Werbespot des koreanische Autoherstellers KIA. US-Schauspielerin Melissa Mc Carthy wird darin zur militanten Umweltschützerin und begibt sich auf gefährliche Abwege. Die augenzwinkernde Message des Unternehmens: Lieber ein sparsameres Auto kaufen und damit etwas für die Natur tun!

Alltagsnah und urkomisch: So witzig sind die Super Bowl-Spots von Febreze und Ford

Den Sendeplatz unmittelbar vor dem Kick-off zum 51. Super Bowl zwischen den Patriots und den Falcons hat sich der US-amerikanische Automobilhersteller Ford gesichert. In seinem 90-Sekunden-Spot zeigt Ford Menschen in einfachen Alltagssituationen beim Scheitern. Erst mit Hilfe intelligenter Technik kommen sie weiter. Anders als in den Vorjahren ist die Super Bowl-Werbung 2017 nicht ganz so produktzentriert. Sie suggeriert den Zuschauern aber, dass Ford ihnen die notwendige Technik für den Alltag liefern kann.

Auch die US-Marke Febreze beschäftigt sich in ihrem TV-Spot zum Super Bowl mit den kleinen Problemen des Alltags - genauer gesagt mit jenen hygienischer Art. Im zweiten Viertel des NFL-Finals und damit noch vor der großen Halbzeitshow des 51. Super Bowl hat sich Febreze einen Sendeplatz gesichert. All die US-Amerikaner, die schon einmal Gastgeber einer Super Bowl-Party waren, werden sich in dieser TV-Werbung womöglich wiedererkennen. Innerhalb von Minuten verwandelt sich das Badezimmer in eine übelriechende Dunsthölle, nämlich genau dann, wenn in der Halbzeitpause alle ihren Toilettengang hinter sich bringen. Das Gegenmittel davon gibt es natürlich von Febreze, suggeriert dieser TV-Spot.