2017-05-26 11:03:37.0

FC Augsburg Der VfB Stuttgart soll an Marwin Hitz interessiert sein

Verliert der FC Augsburg seinen Torwart Marwin Hitz? Laut einem Medienbericht soll sich der Aufsteiger VfB Stuttgart für den Schweizer interessieren. Was für einen Wechsel spricht.

Verlässt Marwin Hitz den FC Augsburg? Zuletzt sollen sich immer wieder Vereine mit dem Torwart beschäftigt haben. Laut dem Kicker soll der Erstligaaufsteiger VfB Stuttgart ein Auge auf Hitz geworfen haben. Hitz ist demnach einer von mehreren Kandidaten, die Druck auf den bisherigen Stammtorwart Mitchell Langerak ausüben sollen.

Laut dem Kicker beschäftigt sich der VfB neben Hitz noch mit dem ehemaligen Nationaltorwart Ron-Robert Zieler, der nach dem Abstieg von Hannover 96 zum damaligen englischen Meister Leicester City gewechselt war. Dort sitzt Zieler aber nur auf der Bank, so dass ein Wechsel in diesem Sommer wahrscheinlich ist. Der finanzielle Aspekt könnte aber gegen Zieler und für Hitz sprechen: Der Deutsche hat bei Leicester einen Vertrag bis 2020. Vor einem Jahr war er für 3,5 Millionen Euro auf die Insel gewechselt - diese Summe müsste ein Verein nun mindestens zahlen, um Zieler verpflichten zu können.

Marwin Hitz hingegen hat einen Vertrag, der im Sommer 2018 ausläuft. Branchenintern bedeutet das: Im kommenden Sommer könnte der Schweizer ablösefrei wechseln. Eine Ablösesumme würde er nur noch in diesem Jahr einbringen. Das finanzielle Gesamtpaket dürfte bei Hitz auch deutlich unter dem von Zieler liegen. Sein Marktwert liegt laut Transfermarkt bei 4,5 Millionen Euro. Damit ist er hinter Martin Hinteregger (acht Millionen) und zusammen mit Koo, Bobadilla und Finnbogason der wertvollste Spieler im Kader des FCA.

Auch Hannover 96 soll zwischenzeitlich Interesse an Hitz gehabt haben

Der 29 Jahre alte Hitz selbst, der mit der Schweizer Nationalmannschaft im kommenden Jahr an der Weltmeisterschaft in Russland teilnehmen will, hat sich zu den Gerüchten um einen möglichen Wechsel bislang noch nicht geäußert. Zwischenzeitlich soll auch Hannover 96, der andere Aufsteiger in die Bundesliga, ein Auge auf ihn geworfen haben. Nach dem feststehenden Wechsel des bisherigen Darmstädter Schlussmanns Michael Esser zu 96 dürfte sich das Interesse der Niedersachsen aber erledigt haben. eisl

