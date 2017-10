2017-10-13 17:09:24.0

U-17-WM Deutsche U17 schafft nach 3:1 gegen Guinea Sprung ins WM-Achtelfinale

Jetzt geht's im Achtelfinale gegen Kolumbien: Nach einem Sieg mit 3:1 gegen Guinea stehen die U17-Fußballer des DFB unter den besten 16 Herren-Fußball-Teams ihrer Altersklasse.

Die deutschen U17-Fußballer haben mit einem 3:1 (1:1) gegen Guinea den Sprung ins Achtelfinale der Weltmeisterschaft geschafft. Die Auswahl von Trainer Christian Wück feierte am Freitag im indischen Kochi den zweiten Sieg im dritten Vorrunden-Spiel und zog als Gruppenzweiter in die K.o.-Phase ein. "Auf den Spielern lastete sehr viel Druck, aber sie sind hervorragend damit umgegangen. Wir sind mit der richtigen Einstellung in die Partie gegangen und haben uns gegenseitig unterstützt", lobte Wück seine Mannschaft.

Nächster Gegner der DFB-Junioren ist im Achtelfinale am Montag in Neu-Delhi Kolumbien. Wück urteilte: "Kolumbien wird eine sehr große Herausforderung, auf die wir uns intensiv vorbereiten werden."

Torjäger Jann-Fiete Arp vom Hamburger SV brachte den deutschen Nachwuchs gegen die Afrikaner früh in Führung (8. Minute). Danach ließ die DFB-Auswahl aber nach, Guinea kam durch Ibrahima Soumah (26.) zum verdienten Ausgleich. Dank einer Leistungssteigerung nach der Pause entschieden Nicolas Kühn von RB Leipzig (62.) und der Frankfurter Sahverdi Cetin mit einem verwandelten Foulelfmeter (90.+2) die Partie für die Wück-Elf.

Zuvor hatte Deutschland zum Auftakt in die WM ein 2:1 gegen Costa Rica gefeiert, das zweite Gruppenspiel aber deutlich mit 0:4 gegen den Iran verloren. Bei der U17-EM im Mai dieses Jahres war das DFB-Team im Halbfinale am späteren Titelträger Spanien gescheitert. Ziel der DFB-Auswahl ist der erste WM-Titel einer deutschen U17. AZ, dpa