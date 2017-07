2017-07-03 15:14:00.0

FC Augsburg Die Insel ruft: Der FCA testet in Middlesbrough

Während der Vorbereitungsphase wird es den FC Augsburg nach England verschlagen. Wie der Verein nun bekannt gab, steht ein Testspiel in Middlesbrough an.

Die Insel ruft: Im Rahmen der Saisonvorbereitung wird der FC Augsburg ein Testspiel beim Middlesbrough FC in England absolvieren. Das Team von Trainer Manuel Baum tritt am Samstag, 29. Juli, (15 Uhr Ortszeit, 16 Uhr deutscher Zeit) bei dem Premier League-Absteiger an.

Über weitere Details dieser England-Reise wird der FC Augsburg in den nächsten Tagen noch gesondert informieren.

Trainer Manuel Baum hat die Mannschaft am heutigen Montag zu einer Leistungsdiagnostik zusammengerufen, am Mittwoch steht in Kempten gegen Innsbruck der erste Test an.

