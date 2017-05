2017-05-19 07:35:46.0

Eishockey Eishockey-WM 2017: Kanada räumt Deutschland ab

Die deutsche Mannschaft liefert dem Favoriten im WM-Viertelfinale einen harten Kampf, ist aber am Ende unterlegen. Vor allem in der Offensive fehlt es an Durchschlagskraft. Von Milan Sako

Bei der Eishockey-WM ist Deutschland gegen Kanada gescheitert. Foto: Marius Becker (dpa)