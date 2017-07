2017-07-07 10:24:07.0

Fußball Englischer Torwart will mit schrillem Trikot Gegentore verhindern

Modische Extravaganzen sind bei Torwarttrikots nicht selten. Der Keeper der Wycombe Wanderers trägt sein "Kaleidoskop-Trikot" aber aus einem ganz bestimmten Grund.

Über den englischen Viertligisten Wycombe Wanderers ist seit Donnerstagabend ein Medienrummel allererster Güte entstanden. Der Grund ist das neue Torwarttrikot des Vereins, das direkt nach seiner Vorstellung ein Internetknaller wurde. Auf leuchtgelbem Hintergrund sind viele verschiedene und zur Mitte hin zulaufende Farbmuster zu sehen. Doch der Farbklecks soll auch sportlich dabei helfen, dass der Vorjahresneunte in der kommenden Saison weniger Gegentore kassiert.

Denn wie der Designer des Shirts, Torwarttrainer Barry Richardson, der BBC sagte, sollen mit dem schrillen Trikot die Stürmer abgelenkt werden, die demnächst auf die Kiste von Wycombe zulaufen werden: "Ich habe versucht, auf dem Trikot einen Bereich zu kreieren, der die Aufmerksamkeit des Gegners auf sich zieht." Dabei soll helfen, dass die Torhüter heute viel größer als früher seien. "Deswegen ist es nur logisch, etwas mit großen, hellen, kräftigen Farben zu designen, denn das macht die großen Torhüter nur noch größer."

Bei der Gestaltung des Trikots habe sich Richardson an ein Kaleidoskop erinnert, das er als Kind hatte. "Ich erinnere mich daran, wie ich es angesehen habe und es meine Augen immer wieder in die Mitte gezogen hat. Wegen all den leuchtenden Farben konntest du zwar auch die Umgebung sehen, aber deine Augen blickten immer auf die Mitte." Genau das soll offenbar auch der Effekt sein, den er sich von dem Keeper-Trikot erhofft: Statt den Blick auf das Tor zu lenken, soll die Aufmerksamkeit auf das schrill-gelbe Trikot gelenkt werden.

"Ihr habt ein Monster erschaffen"

Ob das Kaleidoskop-Trikot den erhofften sportlichen Effekt hat, wird sich in der kommenden Saison zeigen. Aus Marketing-Sicht haben die Wanderers damit aber einen echten Treffer gelandet. Ein Twitter-User schrieb dazu: "Hey Wycombe Wanderers, ihr habt ein Monster erschaffen! Sogar in Kanada wollen die Leute dieses Trikot kaufen."

Hey @wwfcofficial, you've created a monster! Kit requests coming in from ! https://t.co/nKxFA21qc9 — Mark Rogers (@marktedrogers) 6. Juli 2017

Ein anderer schreibt, an die Adresse von Torwarttrainer und Trikotdesigner Richardson gerichtet: "Hey Wycombe Wanderers, ich bin nicht mal ein Fan von euch aber ich möchte euer Torwart-Trikot haben!"

@wwfcofficial I don't even support you but I want your keeper kit it's great❤ — J•O•R•D (@JordanTritten) 6. Juli 2017

Natürlich bleiben auch Sprüche nicht aus. Mark Clemmit, ein Sportmoderator im britischen Fernsehen, findet jedenfalls, mit dem Trikot sehe Torwart Scott Brown wie eine Eistüte des Hauptsponsors aus. Das dürfte dann der Preis des Erfolgs sein. eisl