2017-01-04 06:43:00.0

FC Augsburg FCA im Trainingslager - mit neuem Trainer und alten Problemen

Manuel Baum und der FC Augsburg reisen ohne wichtige Offensivspieler ins Trainingslager nach Spanien. Doch aus der Abwehrreihe gibt es gute Nachrichten. Von Johannes Graf

Als der FC Augsburg ihm anbot, dauerhaft Cheftrainer zu werden, musste Manuel Baum nicht überlegen. Er sagte Ja, unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2020. Sein bisheriger Posten als sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums bleibt bis zum Saisonende unbesetzt. Baum erzählt, er musste sich an den Weihnachtstagen zwingen, einmal nicht an Fußball zu denken. Gesteht, dies sei ihm schwergefallen, trotz reichlich Ablenkung durch seine Familie. Fußball bestimme nun mal Baums Leben. Selbst nachts würden manchmal seine Gedanken darum kreisen, merkt er mit einem Schmunzeln an.

Übergangsweise hatte der Niederbayer die Mannschaft nach der Trennung von Dirk Schuster für zwei Spiele übernommen. Baum erklärt: „Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, mit der Mannschaft zusammenzuarbeiten.“ Dies wird nun fortgesetzt.

Manuel Baum: Sportwissenschaftler und Taktikfreak

Der 37-Jährige ist Sportwissenschaftler, liebt Ausführungen über Taktik, lässt Spielzüge einstudieren, die mit Codewörtern versehen werden. Er gilt als ehrgeizig und extrem zielstrebig. Den Spielern vermittelt Baum sein Wissen mit modernster Technik, mit Tablet und Laptop. „Ich finde es wichtig, mit der Zeit zu gehen“, sagt Baum auf seiner ersten Pressekonferenz als FCA-Cheftrainer. Bedeutend wird im Trainingslager im spanischen Marbella indes eine andere Kommunikationsform werden: das simple Gespräch. Baum muss seine Mannschaft kennenlernen, nachdem in den turbulenten Tagen vor Weihnachten keine Zeit dafür blieb.

Der FCA verabschiedet sich mit dem neuen Cheftrainer Manuel Baum ins Trainingslager.

Zu kämpfen hat der Fußballlehrer mit den gewohnten Augsburger Problemen dieser Spielzeit: mit verletzten Profis. Am gestrigen Dienstag zerschlugen sich Hoffnungen, der FCA könnte mit einem kompletten Kader ins neue Jahr starten. Alfred Finnbogason (Schambeinentzündung) und Caiuby (Knorpelschaden) treten die Reise nach Marbella nicht an, werden stattdessen ihre Reha fortsetzen. Die Ausfälle in der Offensive könnten Manager Stefan Reuter zum Handeln zwingen, auch wenn er derzeit nicht plane, tätig zu werden, wie er erklärt. Zum möglichen Neuzugang Guido Burgstaller (1. FC Nürnberg) wollte sich Reuter nicht äußern.

Manuel Baum: Trainer des FC Augsburg 1 von 11 vorherige Seite nächste Seite

Manuel Baum bleibt Trainer des Bundesligisten FC Augsburg. Ein Blick auf seine Karriere.



Baum wird 1979 in Landshut geboren, später studiert er Sportwissenschaften in München.



Er spielt in seiner Jugend als Torwart beim TSV 1860 München.



Es folgen acht Jahre beim FC Ismaning und zwei Jahre beim FC Unterföhring.



Danach beginnt Baum seine Trainerlaufbahn bei der SpVgg Unterhaching. Von dort wechselt er nach Augsburg.



Er eignet sich großes Fachwissen vor allem in den Bereichen Taktik, Training und Jugendarbeit an.



Ab Juli 2014 ist Baum Cheftrainer und Verantwortlicher für alle Altersklassen im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des FCA.



Baum verpflichtet Ex-Nationalspieler Christian Wörns, als das U23-Team im Dezember 2015 hochgradig abstiegsgefährdet ist.



Mit Wörns als Trainer gelangt der Mannschaft in letzter Minute der Klassenerhalt. Zur Winterpause liegt die Wörns-Truppe auf dem vierten Tabellenplatz.



Überhaupt lässt sich Baums Bilanz im FCA-Nachwuchsbereich sehen. Die A-Jugend steht in der Bundesliga auf Platz eins, die B-Jugend in der Eliteliga auf Platz fünf und die U15 ist mit Platz vier beste bayerische Mannschaft.



Als FCA-Trainer holt er in den zwei Spielen vor der Winterpause vier Punkte. 2017 wartet erstmals eine Bundesliga-Rückrunde auf Baum.

Den Flug nach Spanien antreten werden hingegen Raúl Bobadilla und Jan-Ingwer Callsen-Bracker. Letzterer kämpft nach einer komplexen Knöchelverletzung seit über einem Jahr um seine Rückkehr.