2018-01-28 03:11:00.0

Australian Open Federer will 20. Grand-Slam-Titel - Finale gegen Cilic

Federer gegen Cilic - da werden Erinnerungen wach an das Wimbledon-Finale 2017, als der Schweizer klar gewann. Aber auch an die US Open 2014, als Cilic im Halbfinale Federer keine Chance ließ.

Roger Federer will in Melbourne den Titel gewinnen. Foto: Lukas Coch (dpa)