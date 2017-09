2017-09-29 12:16:21.0

UEFA Top 10 Italien rasiert Deutschland in UEFA-Fünfjahreswertung

Die Fußball-Bundesliga hat nach der schwarzen Europacup-Woche mit sechs Niederlagen in sechs Spielen in der Fünfjahreswertung der UEFA einen weiteren Platz verloren.

Die rabenschwarze Europacup-Woche der deutschen Clubs im Wettbewerb hat Auswirkungen auf die UEFA-Rangliste. Nachdem die deutsche Eliteliga am ersten Spieltag von Rang zwei auf drei abgerutscht war, ist sie nach dem zweiten Spieltag in der Champions- und Europa-League sogar nur noch auf Rang vier hinter Spanien, England und nun auch Italien notiert. In der Wertung dieser Saison ist die Bundesliga nur 27. - hinter zum Beispiel Kasachstan, Mazedonien oder Slowenien.

Um den vierten Startplatz in der Champions League muss Deutschland allerdings nicht bangen: Nach einer in der kommenden Saison greifenden Reform erhalten die besten vier Nationen künftig vier sichere Plätze, der Vorsprung der Bundesliga auf den Fünften Frankreich ist auch nach dem extremen Fehlstart noch groß.

Vier Startplätze von deutschen Clubs in der Champions League sind in Zukunft gefährdet

Auf lange Sicht könnte es aber eng werden: Von den ursprünglich 16 Punkten Vorsprung auf die Ligue 1 hat die Bundesliga bisher zwar zwei verloren. Durch die Streichung der Saison 2013/14 am Ende des Jahres werden allerdings weitere sechs Zähler Vorsprung aus der Wertung genommen.

In dieser Woche hatten sowohl die drei Champions-League-Teilnehmer und als auch die drei Europa-League-Starter 1. FC Köln (0:1 gegen Roter Stern Belgrad), Hertha BSC (0:1 bei Östersunds FK) und 1899 Hoffenheim (1:2 bei Ludogorez Rasgrad) Niederlagen kassiert.

Nach zwei Spielen hat die Bundesliga von 36 möglichen Punkten nur fünf geholt: Drei durch den FC Bayern und je einen durch Leipzig und die Hertha. dpa

