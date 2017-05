2017-05-29 19:06:44.0

Fußball Mit Ex-FCA-Spieler: Huddersfield steigt in die Premier League auf

Der deutsche Trainer David Wagner ist mit Huddersfield Town aufgestiegen. Die Entscheidung im Elfmeterschießen brachte ein Ex-1860-Profi, ein Ex-FCA-Spieler verschoss.

Großer Jubel beim deutschen Trainer David Wagner: Sein Verein Huddersfield Town ist am Montagabend in die englische Premier League aufgestiegen. Im Entscheidungsspiel gegen den FC Reading fielen nach 120 Minuten keine Tore, so dass ein Elfmeterschießen nötig war. Das gewann Huddersfield denkbar knapp mit 4:3. Den entscheidenden Elfmeter verwandelte der ehemalige 1860-Spieler Christoph Schindler. Mit Michael Hefele verschoss ausgerechnet ein ehemaliger FCA-Spieler den einzigen Elfer für Huddersfield.

Die beiden sind Teil einer deutschen Kolonie im Kader der "Terriers". Der 27-jährige Schindler war vor der Saison aus München auf die Insel gewechselt, der 26-jährige Hefele von Dynamo Dresen. Ex-BVB-Spieler Chris Löwe hatte zuvor schon seinen Strafstoß verwandelt. Auch Elias Kachunga (ehemals Paderborn und Ingolstadt) und Collin Quaner (ehemals Union Berlin) stehen im Kader.

Der 26 Jahre alte Innenverteidiger Hefele spielte zwischen 2006 und 2008 in der Jugend des FC Augsburg und wechselte danach zur Spielvereinigung Unterhaching, bevor es über Fürth, Burghausen und Dresden nach Huddersfield ging.

Der Aufstieg in die Premier League ist mit 290 Millionen Pfund dotiert, weswegen das Spiel als die lukrativste Partie der Welt gilt. Huddersfield hatte sich schon zuvor in Sheffield mit 5:4 nach Elfmeterschießen durchgesetzt. Der Jubel nach Schlusspfiff war deswegen riesig.

Mit dem Sieg gegen Reading kehren die "Terriers" nach 45 Jahren in Englands höchste Spielklasse zurück. Die "Wagner-Revolution", von der sie in Huddersfield schon länger sprechen, ist mit dem Aufstieg in die Premier League endgültig perfekt. "Jeder weiß, wir sind ein Club mit kleinem Budget", hatte der 45-Jährige, der kurz vor dem letzten Abstieg geboren wurde, im Vorfeld betont. "Aber das bremst nicht unsere Ambitionen."

Vor der Spielzeit hatte sich der Kumpel von Jürgen Klopp nicht auf ein Saisonziel festlegen wollen. "No limits!" lautete sein Motto, das sich die Mannschaft offenbar zu Herzen nahm. Als wichtigen Erfolgsfaktor sieht Wagner den Zusammenhalt im gesamten Verein. "Nicht nur die Spieler, das gesamte Team hält zusammen", betonte er am Donnerstag nach einem Kurz-Trainingslager in Portugal. "Selbst in der Freizeit haben sie gemeinsam etwas unternommen." eisl