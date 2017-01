2017-01-23 07:21:05.0

NBA Nowitzki und Dallas besiegen die LA Lakers deutlich

Die Dallas Mavericks haben den Los Angeles Lakers in der NBA die höchste Franchise-Niederlage hinzugefügt. Auch Dirk Nowitzki zeigte sich mit 13 Punkten formverbessert.

Da musste selbst Basketball-Superstar Dirk Nowitzki staunen. «Nein, so etwas habe ich nicht kommen sehen», sagte der deutsche Ausnahmespieler von den Dallas Mavericks.

Mit 122:73 (67:33) fügten die Texaner am Sonntag in der NBA den Los Angeles Lakers die höchste Niederlage in der Historie des 16-fachen NBA-Champions bei. «Dies war unser erster großer Sieg in diesem Jahr.»

Nowitzki kam in 20 Minuten Spielzeit auf 13 Punkte und fünf Rebounds. Auch für den 38-Jährigen war es nach dem schwachen Auftritt am Freitag mit nur drei Punkten beim 107:112 gegen die Utah Jazz die richtige Antwort. «Es lief einfach von Beginn an sehr gut für uns alle. Wir konnten schnell eine schöne Führung herausspielen», erklärte Nowitzki.

Dirk Werner Nowitzki, geboren am: 19. Juni 1978 in Würzburg.

Größe: 2,14 Meter, Gewicht: 111 Kilogramm.

Verein: Dallas Mavericks (seit 1999),, Position: Power Forward, Rückennummer: 41.

NBA-Debüt: 5. Februar 1999

NBA-Spiele: 1196 in der regulären Saison, 135 in den Playoffs

Punkte: 26 953 in der regulären Saison (9. in der ewigen Scorer-Liste), 3455 in den Playoffs

Auszeichnungen: Wertvollster Spieler der NBA-Finals 2011, Wertvollster Spieler der regulären Saison 2007, 12 Nominierungen für das Allstar-Game (2002 bis 2012, 2014), 4 Berufungen in das Team der besten fünf NBA-Spieler (2005 bis 2007, 2009)

Erfolge: NBA-Champion 2011, WM-Bronze 2002, EM-Silber 2005, Olympiateilnahme 2008

Jahresgehalt 2013/14: 7,974 Millionen US-Dollar

Länderspiele: 141 für Deutschland (Stand: 12. November 2014) (dpa)

In der zweiten Halbzeit wurde der Würzburger größtenteils geschont, denn die Partie war längst entschieden. Bereits zur Pause führte Dallas mit 34 Punkten. «In der Regel ist es so, dass eine Mannschaft führt, das andere Team kämpft sich zurück und es ist ein enges Match. Aber wir haben das nicht zugelassen», schwärmte der Routinier vom Auftritt der Mavs.

Neben Nowitzki punkteten sechs weitere Dallas-Profis zweistellig. «Wir hatten einen guten Tag», betonte Trainer Rick Carlisle. «Natürlich haben die Lakers nicht ihren besten Tag gehabt, aber ich denke, wir haben dafür auch alles getan.» Einziger Wermutstropfen: Dallas-Profi Wesley Matthews knickte vor der Pause um, eine Diagnose steht noch aus.

Titelfavorit Golden State Warriors stellte seine gute Form auch bei den Orlando Magic unter Beweis. Der Meister von 2015 gewann in Flordia souverän mit 118:98 (50:50) und feierte den siebten Sieg hintereinander. Mit 38 Erfolgen und sechs Niederlagen bleiben die Warriors die Nummer eins.

Geboren: Dennis Schröder wurde am 15. September 1993 in Braunschweig als Sohn einer gambischen Mutter und eines deutschen Vaters geboren.

Karriere: Im Alter von elf Jahren begann er mit dem Basketball. 2011/2012 gab er sein Bundesliga-Debüt bei den Phantoms Braunschweig. 2012/2013 wurde er als bester deutscher Nachwuchsspieler der BBL ausgezeichnet.

NBA :2013 meldete sich der Aufbauspieler zum Draft in der nordamerikanischen NBA an. Dort wurde er schließlich von den Atlanta Hawks in der ersten Runde an 17. Stelle gezogen. Sein Punktspiel-Debüt gab Schröder am 30. Oktober gegen Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks.

Deutsche in der NBA: Neben Nowitzki und dem eingebürgerten Chris Kaman (Los Angeles Lakers) ist der 1,86 Meter große Niedersachse der dritte Deutsche, der momentan in der NBA spielt.

AZ/dpa