2017-10-21 08:22:27.0

Formel 1 Qualifikation in Austin: Hamilton wieder Favorit

Lewis Hamilton startet in der Formel 1 als Top-Favorit in die Qualifikation. In Austin könnte er schon Weltmeister werden.

Nach zwei Trainingsbestzeiten startet WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton am Samstag (23.00 Uhr) als Top-Favorit in die Qualifikation zum Formel-1-Rennen von Austin. Der britische Mercedes-Pilot distanzierte in den beiden Übungseinheiten am Freitag die Konkurrenz um Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel deutlich und kann weiter auf den vorzeitigen Gewinn seines vierten WM-Titels hoffen. "Es gibt viele Bereiche, in denen wir uns verbessern können. Aber insgesamt fühlt es sich wie eine solide Basis an", sagte Hamilton nach dem Training.

Formel 1: Hamilton profitiert von Vettels Pech

Der Silberpfeil-Star führt die Gesamtwertung vor dem viertletzten Saisonlauf 59 Punkte vor Vettel an und könnte schon am Sonntag die letzten Zweifel am nächsten WM-Triumph beseitigen. Auf dem Circuit of the Americas in Texas hat der 32-Jährige schon viermal gewonnen. In den fünf Rennen seit der Sommerpause holte Hamilton 118 von 125 möglichen Zählern.

ANZEIGE

Dabei profitierte er auch von Pech und Patzern bei Vettel, der Anfang September noch im WM-Klassement vorn gelegen hatte. Die Serie von Problemen beim Deutschen setzte sich auch in Austin fort. Vor dem Abschlusstraining am Samstag sah sich Ferrari zu einem Chassiswechsel bei Vettel gezwungen. Zuvor hatte der 30-Jährige über ein seltsames Gefühl im Cockpit geklagt und sich ins Kiesbett gedreht.

In der Qualifikation war Hamilton in dieser Saison erneut eine Klasse für sich. Zehn Mal eroberte er in diesem Jahr schon die Pole Position, insgesamt stand er in seiner Karriere bereits 71 Mal auf Startplatz eins.

Red-Bull-Pilot Max Verstappen, der am Freitag im Training die zweitbeste Zeit fuhr, wird Hamilton wohl in Austin nicht gefährlich werden können. Der Niederländer wird voraussichtlich wegen eines regelwidrigen Wechsels mehrerer Motorenteile mindestens 15 Startplätze nach hinten versetzt. dpa