FC Augsburg Schießt Koo das Bundesliga-Tor Nummer 50.000?

Am Freitag kann das 50.000. Tor in der Bundesliga fallen. Vielleich erzielt es Ja-Cheol Koo. Der Südkoreaner, der besonders gerne gegen Leverkusen trifft, wird wohl spielen. Von Robert Götz

Wenn der FC Augsburg am morgigen Freitag (20.30 Uhr) Bayer Leverkusen empfängt, dann werden alle Medien und Fußball-fans gespannt in die WWK-Arena blicken. Das liegt aber nicht daran, dass es das einzige Bundesliga-Spiel an diesem Abend ist, oder dass das Aufeinandertreffen des Tabellen-13. (FCA) und des Neunten (Bayer) vor Brisanz nur so sprüht. Es liegt an einer einzigen Frage: Wer erzielt am Freitag das 50.000. Tor der Bundesliga-Geschichte?

49.999 Treffer hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) offiziell bisher gezählt. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass am Freitag das goldene Tor fällt. Die Sport-Bild weiß auch schon, wer der Schütze ist: der Leverkusener Chicharito. Der 28-Jährige trifft in der 13. Minute zum 1:0 für Bayer (Endergebnis 4:0). Das hat die Simulation des Computer-Spiels „Fifa 17“ ergeben.

Der FCA hat noch nie gegen Bayer 04 gewonnen

Manuel Baum kann mit solchen Spielchen nicht viel anfangen. „Meine Mannschaft wird alles dafür tun, dass es nicht so kommt“, sagte er gestern auf der Pressekonferenz. Es sei doch klar, „dass wir ein Tor schießen wollen und dass wir alles tun, um zu verhindern, dass Leverkusen eines schießt.“ Der 50.000 Treffer ist aber nicht die einzige Zahl, die das Freitagabend-Duell zu einem Spiel der besonderen Statistiken macht. So hat der FCA in der Bundesliga noch nie gegen Leverkusen gewonnen. Zuletzt spielte der FCA vier Mal Unentschieden gegen Bayer.

Fast genauso schlecht ist die Bilanz des FCA, wenn er am Freitagabend unter Flutlicht spielt. Zuletzt gewann der FCA an einem Freitag am 5. Oktober 2012 gegen Bremen (3:1). Damals hieß der Trainer noch Jos Luhukay. Seitdem blieb der FCA in elf Spielen sieglos.

Baum hält nicht viel von solchen Statistiken. Für ihn zählt nur der Erfolg. „Wie gegen jeden Gegner versuchen wir die beste Taktik zu finden, um zu gewinnen. Ob das jetzt am Freitag, Samstag oder Sonntag ist, spielt in meinem Kopf keine Rolle.“ Gegen die Rheinländer kann Baum aber wieder auf seinen Leverkusen-Spezialisten zurückgreifen. Nur zehn Tage nach seiner Sprunggelenksverletzung trainiert Ja-Cheol Koo wieder voll. „Er hat eine große Schmerztoleranz“, sagt Baum. Der Südkoreaner hatte beim letzten Heimspiel gegen Bayer die 3:0-Führung im Alleingang erzielt. Am Ende spielte der FCA nur 3:3. Koo wäre also ein idealer Jubiläumsschütze.

Alfred Finnbogason trainiert wieder mit dem Ball

Neben Koo kann Baum im Mittelfeld wieder auf Jan Moravek und den in Mainz gelb-gesperrten Dominik Kohr zurückgreifen. Auch Moritz Leitner wäre eine Option. Baum zurückhaltend: „Man merkt, dass er von Training zu Training bewusster umsetzt, was wir wollen. Ich bin von Moritz sehr überzeugt. Ich betone aber noch einmal: Man muss mit ihm Geduld haben.“

Geduld braucht noch Alfred Finnbogason. Doch nach monatelanger Verletzungspause kann der Torjäger neben Kraft- und Lauftraining wieder Übungen mit dem Ball und sogar Torschüsse machen.

Fraglich ist am Freitag der Einsatz von Linksverteidiger Konstantinos Stafylidis, der gestern wegen eines Magen-Darm-Infekts mit dem Training pausierte.