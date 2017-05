2017-05-29 10:58:10.0

Bundesliga So liefen die Relegationsspiele in den vergangenen Jahren

Die letzten Entscheidungen der Saison im deutschen Profi-Fußball stehen an: die Relegationsrückspiele zur Bundesliga und zur 2. Liga. Doch wie liefen sie in der Vergangenheit? Von Sebastian Mayr

Die letzten Entscheidungen der Saison fallen. In der Relegation geht um die Startplätze in der Fußball-Bundesliga und in der 2. Liga. Wer setzt sich durch? Wolfsburg oder Braunschweig, 1860 München oder Jahn Regensburg? Ein Überblick über die vergangenen Jahre.

In der Relegation um die Bundesliga setzte sich fast immer der Erstligist durch, auch der VfL Wolfsburg hat in diesem Jahr nach dem Auswärtssieg im Hinspiel gute Chancen. Nur zwei Bundesligisten mussten den Weg in die 2. Liga antreten: Energie Cottbus im Premierenjahr der Relegation 2009 und Hertha BSC im Jahr 2011. Auch der FC Augsburg hatte einmal das Nachsehen: Als Zweitliga-Dritter im Jahr 2010 scheiterte der FCA gegen Nürnberg und verpasste den Aufstieg.

Relegation: Die Zweitligisten siegten selten

In der Relegation um die 2. Bundesliga sieht es genau anders aus: Hier siegte fast immer das Team aus der niedrigeren Spielklasse. Nur Dynamo Dresden 2013 und der TSV 1860 München 2015 konnten sich gegen den Drittliga-Gegner durchsetzen. In diesem Jahr haben die Löwen nach einem 1:1 im Hinspiel Bei Jahn Regensburg wieder gute Karten, die Klasse zu halten.

Schon zwischen 1982 und 1991 wurde ein Bundesliga-Platz in der Relegation ausgespielt, 2009 wurde die Relegation wieder eingeführt. Der Zweitliga-Dritte 1. FC Nürnberg schlug Energie Cottbus mit 3:0 und 2:0 und stieg auf.



Ein Jahr später setzte sich Nürnberg , jetzt Drittletzter der Bundesliga, wieder durch. Die Franken gewannen gegen den damaligen Zweitligisten FC Augsburg mit 0:1 und 0:2.



Ebenfalls 2010 spielte ein weiteres bayerisches Team in der Relegation zur 2. Liga. Drittligist FC Ingolstadt 04 besiegte den Zweitligisten Hansa Rostock 1:0 und 2:0 und stieg auf.



Ein weiterer bayerischer Aufsteiger aus der 3. Liga: Der SSV Jahn Regensburg spielte 2012 1:1 und 2:2 gegen den Karlsruher SC und setzte sich dank der Auswärtstorregel durch.



Auch zwei Unentschieden, aber weniger Glück für das Team aus Bayern: Die SpVgg Greuther Fürth zog 2014 in der Relegation zur Bundesliga gegen den Hamburger SV ebenfalls wegen der Auswärtstorregel den kürzeren. Die Spiele endeten 0:0 und 1:1.



Erst in der Nachspielzeit fiel der entscheidende Treffer der Relegation zur 2. Liga 2015. Zweitligist TSV 1860 München gewann nach einem 0:0 im Hinspiel noch mit 2:1 gegen Holstein Kiel und hielt die Klasse.



Nach den beiden Erfolgen 2009 und 2010 ging der 1. FC Nürnberg 2016 leer aus. In der Relegation zur Bundesliga musste sich der Zweitligist Eintracht Frankfurt nach einem 1:1 im Hinspiel zu Hause mit 0:1 geschlagen geben und verpasste den Aufstieg.



Ein anderes Team aus Franken war 2016 in der Relegation zur 2. Liga erfolgreicher: Die Würzburger Kickers gewannen gegen den Zweitligisten MSV Duisburg beide Spiele (2:0 und 2:1) und stiegen auf. mase-

Seit 2009 zwei mal in der Relegation erfolgreich waren der 1. FC Nürnberg, der Hamburger SV und Dynamo Dresden. Entweder 1860 München oder Jahn Regensburg werden in diesem Jahr den zweiten Relegationserfolg holen. Die schlechteste Bilanz hat der VfL Osnabrück, der in allen drei Versuchen scheiterte. Zwei Mal stieg die Mannschaft aus der 2. Liga ab, einmal versäumte sie als Drittligist den Aufstieg.

Relegationsspiele zur Bundesliga seit 2009

Die erstgenannte Mannschaft ist der Zweitligist. Fett gedruckt ist der Sieger.

2009: 1. FC Nürnberg - Energie Cottbus 3:0 und 2:0

2010: FC Augsburg - 1. FC Nürnberg 0:1 und 0:2

2011: VfL Bochum - Borussia Mönchengladbach 0:1 und 1:1

2012: Fortuna Düsseldorf - Hertha BSC 2:1 und 2:2

2013: 1. FC Kaiserslautern - TSG 1899 Hoffenheim 1:3 und 1:2

2014: SpVgg Greuther Fürth - Hamburger SV 0:0 und 1:1 (Entscheidung durch Auswärtstorregel)

2015: Karlsruher SC - Hamburger SV 1:1 und 1:2 nach Verlängerung

2016: 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 1:1 und 0:1

2017: Eintracht Braunschweig - VfL Wolfsburg, Hinspielergebnis: 0:1. Die Entscheidung fällt am Montag, 29. Mai.

Relegationsspiele zur 2. Bundesliga seit 2009

Die erstgenannte Mannschaft ist der Drittligist. Fett gedruckt ist der Sieger.

2009: SC Paderborn 07 - VfL Osnabrück 1:0 und 1:0

2010: FC Ingolstadt 04 - Hansa Rostock 1:0 und 2:0

2011: Dynamo Dresden - VfL Osnabrück 1:1 und 3:1 nach Verlängerung

2012: SSV Jahn Regensburg - Karlsruher SC 1:1 und 2:2 (Entscheidung durch Auswärtstorregel)

2013: VfL Osnabrück - Dynamo Dresden 1:0 und 0:2

2014: SV Darmstadt 98 - Arminia Bielefeld 1:3 und 4:2 (Entscheidung durch Auswärtstorregel)

2015: Holstein Kiel - TSV 1860 München 0:0 und 1:2

2016: Würzburger Kickers - MSV Duisburg 2:0 und 2:1

2017: SSV Jahn Regensburg - TSV 1860 München, Hinspielergebnis: 1:1. Die Entscheidung fällt am Dienstag, 30. Mai.

Relegationsspiele von 1982 bis 1991

Die erstgenannte Mannschaft ist der Zweitligist. Stand nach zwei Spielen kein Sieger fest, wurde eine dritte Partie auf neutralem Boden ausgetragen. Fett gedruckt ist der Sieger.

1982: Kickers Offenbach - Bayer 04 Leverkusen 0:1 und 1:3

1983: Bayer 05 Uerdingen - FC Schalke 04 3:1 und 1:1

1984: MSV Duisburg - Eintracht Frankfurt 0:5 und 1:1

1985: 1. FC Saarbrücken - Arminia Bielefeld 2:0 und 1:1

1986: Fortuna Köln - Borussia Dortmund 2:0 und 1:3, Entscheidungsspiel in Düsseldorf: 0:8

1987: FC St. Pauli - FC 08 Homburg 1:3 und 2:1

1988: SV Darmstadt 98 - SV Waldhof Mannheim 3:2 und 1:2, Entscheidungsspiel in Saarbrücken: 0:0; 4:5 im Elfmeterschießen

1989: 1. FC Saarbrücken - Eintracht Frankfurt 0:2 und 2:1

1990: 1. FC Saarbrücken - VfL Bochum 0:1 und 1:1

1991: Stuttgarter Kickers - FC St. Pauli 1:1 und 1:1, Entscheidungsspiel in Gelsenkirchen: 3:1