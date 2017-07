2017-07-03 19:15:29.0

FC Augsburg So sehen die neuen Trikots des FC Augsburg aus

Und, gefällt's? In der Augsburger Innenstadt hat der FC Augsburg seine neuen Trikots für die kommende Saison präsentiert. Es gab gleich zwei Premieren. Von Robert Götz (Text und Video)

Der FC Augsburg hat vor 400 bis 500 Fans seine neuen Trikots präsentiert - und es gab gleich zwei Premieren: Erstmals kamen die Trikots nicht von der Stange, sondern Ausrüster Nike hat die Trikots exklusiv für den FCA designt.

Zudem wurde die neue Arbeitskleidung erstmals in der Augsburger Innenstadt direkt vor dem FCA-Café präsentiert.

Optisch weichen die Trikots nicht stark von den Vorgänger-Modellen ab. Das Heimtrikot (weiß) hat nun Nadelstreifen, das Auswärtstrikot ist einheitlich grün (statt grün-schwarz) und das Ausweichtrikot trägt nun die Farbe grau (statt grell-gelb).

Gefallen Euch die neuen Trikots? Ja.

Nein.

Abstimmen

Die Fans zeigten sich erfreut über die neue Optik der Trikots. Was für viele auch wichtig ist: Mit 74,95 Euro ist der Preis für die Trikots seit 2014 konstant.

Das sind die neuen Trikots des #FCA für die Saison 17/18! _________ 👉 Jetzt bestellen: www.fca-fanshop.de 👉 Alle Infos: bit.ly/Trikotpräsentation Posted by FC Augsburg on Montag, 3. Juli 2017

Hier noch ein kleiner Rückblick auf die Trikot-Historie des FC Augsburg:

2016: WWK-Arena: Der FC Augsburg ist startklar für die neue Spielzeit - zumindest trikottechnisch. Der Bundesligist stellte sein Outift ganz schmerzlos mit einem Bild aus der WWK-Arena vor. Das weiße Heimtrikot mit roten Streifen am Kragen sowie Schultern und Armen hatten die Spieler bereits im letzten Spiel der vergangenen Saison gegen den Hamburger SV getragen. Am meisten Diskussionsstoff lieferte nicht das schwarz-grüne Auswärtstrikot, sondern das neongelbe Ausweichtrikot. Die treuen FCA-Fans im M-Block konnten sich damit gar nicht anfreunden und setzten es auf den Index.

2015: Die neuen Trikots wurden natürlich in der Zentrale des neuen Hauptsponsors WWK präsentiert. Das hauptsächlich in weiß gehaltene Trikot war wieder das Heim-Outfit. Das schwarze Modell diente als Ausweich-Trikot. Auswärts traten die Augsburger im roten Trikot an. Als Besonderheit wurden auf dem Trikot Namen von FCA-KidsClub- und MiniClub-Mitgliedern aufgedruckt.

2014: Daniel Baier, Tobias Werner und Sascha Mölders präsentierten die neue Kollektion im Einrichtungshaus Segmüller in Friedberg. Wieder war das Heimtrikot im traditionellen Weiß-Rot gehalten. Auswärts trat man in Grün an, das Ausweichtrikot war dunkel gehalten. Erstmals kam die Kollektion vom Weltkonzern Nike, der das schwäbische Familienunternehmen Jako abgelöst hatte. Dies hatte natürlich auch seinen Preis. Mit 74,95 Euro sind die Trikots fünf Euro teurer als das Vorgängermodell.

2013: Als der FC Augsburg damals seine neuen Trikots präsentierte, sorgte der Präsentationsvorschlag des damaligen Hauptsponsors Alko für mehr Aufsehen als die neuen Shirts. Denn die Spieler Tobias Werner, Daniel Baier und André Hahn waren von weiblichen Modells begleitet worden, deren Oberkörper das jeweils gleiche Trikot trugen - nur war das mittels Bodypainting auf die nackte Haut gesprüht worden.