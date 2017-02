2017-02-20 09:57:00.0

Biathlon Uwe Müssiggang: Laura Dahlmeier ist "die perfekteste Biathletin"

Fünf Goldmedaillen hat sich die Biathletin Laura Dahlmeier bei der WM in Hochfilzen geholt. Bundestrainer Uwe Müssiggang ist restlos begeistert und blickt schon nach Pyeongchang.

Für den ehemaligen Biathlon-Bundestrainer Uwe Müssiggang ist die nun siebenmalige Weltmeisterin Laura Dahlmeier "die perfekteste Biathletin, die ich in meinen 25 Jahren gesehen habe. Sie läuft im absoluten Spitzenbereich, sie schießt im absoluten Spitzenbereich", sagte der 65-Jährige in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Er traut Dahlmeier zu, Rekordweltmeisterin Magdalena Neuner mit ihren zwölf Titeln zu übertreffen. "Die Fähigkeit hat sie auf jeden Fall. Sie muss entscheiden, wie lange sie Biathlon machen will."

Räumt Dahlmeier auch bei den Olympischen Winterspielen 2018 ab?

Bei den Olympischen Winterspielen im nächsten Jahr in Pyeongchang könnte Dahlmeier ähnlich erfolgreich sein wie in Hochfilzen mit den fünf Titeln. "Die WM gibt eine Unmenge Selbstvertrauen, von dem man zehren kann. Wichtig ist, dass sie gesund in die neue Saison startet und sich auf die Ergebnisse, die sie in Hochfilzen gebracht hat, zurückbesinnen kann. Wenn es im Sommer gut läuft, warum sollte es dann bei Olympia viel schlechter laufen? Ob es immer die Goldmedaille oder das Podest ist, sei dahingestellt. Aber sie wird definitiv, wenn alles normal läuft, immer um einen Spitzenplatz kämpfen." dpa

