2017-05-17 13:28:45.0

Fußball Younes, Plattenhardt und Wagner: Das ist der Kader für den Confed Cup

Mit einigen eher weniger bekannten Gesichtern geht Bundestrainer Jogi Löw in den Confed Cup in Russland. Mit Dominik Kohr steht ein Noch-Augsburger im Kader für die U21-EM. Von Florian Eisele

In Russland findet vom 17. Juni bis 2. Juli 2017 der Confederations Cup (kurz: Confed Cup) der Fifa statt. Dabei stellte Bundestrainer Joachim Löw klar, dass es sich bei den Spielern, die Deutschland bei dem Turnier vertreten werden, um einen "Perspektivkader" handele: "Drei Turniere in drei Jahren wären grenzwertig, einige Spieler werden ganz bewusst geschont." Der Kader in der Übersicht:

Tor: Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Marc-Andre Ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Paris St. Germain).

Löw: "Diese Entscheidung war logisch und richtig und insofern auch keine Überraschung." Dass Manuel Neuer ausfallen würde, war wegen seiner Fußverletzung schon länger klar."

Abwehr: Matthias Ginter (Borussia Dortmund), Antonio Rüdiger (AS Rom), Niklas Süle (TSG Hoffenheim), Shodran Mustafi (FC Arsenal), Joshua Kimmich (FC Bayern München), Benjamin Henrichs (Bayer Leverkusen), Jonas Hector (1. FC Köln), Marvin Plattenhardt (Hertha BSC Berlin).

Löw: "Marvin Plattenhardt ist für manche eine Überraschung, aber ein Spieler mit Perspektive."

Mittelfeld/Sturm: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Emre Can (FC Liverpool), Kerem Demirbay (TSG Hoffenheim), Diego Demme (RB Leipzig), Julian Draxler (Paris St. Germain), Leon Goretzka (FC Schalke 04), Sebastian Rudy (TSG Hoffenheim), Leroy Sane (Manchester City), Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach), Sandro Wagner (TSG Hoffenheim), Timo Werner (RB Leipzig), Amin Younes (Ajax Amsterdam).

Löw: "Ein bisschen schade finde ich es, dass Julian Weigl ausfiel. Sandro Wagner hat eine andere Weise zu spielen, er bringt eine andere Note ins Spiel und bindet Gegenspieler. Er ist der zentrale Stürmer." Marco Reus hatte aus persönlichen Gründen auf eine Teilnahme am Confed Cup verzichtet: Nach den Verletzungen müsse er seinem Körper Pausen gönnen.

Hoffenheim stellt die meisten Spieler

Die meisten Spieler - nämlich vier - stellt die TSG Hoffenheim. Mit Niklas Süle, Kerem Demirbay, Sebastian Rudy und Sandro Wagner reisen gleich vier Spieler der Kraichgauer nach Moskau. Dahinter folgt Bayer Leverkusen mit drei Kickern (Leno, Henrichs, Brandt). Die Bayern und der BVB entsenden jeweils nur einen Spieler (Kimmich und Ginter).

Im Kader für die U21-EM steht übrigens mit Dominik Kohr ein (Noch-)Augsburger. Der 23-Jährige erspielte sich im defensiven Mittelfeld des FCA einen Platz im Kader von U21-Trainer Stefan Kuntz. Nach dem Sommer wird Kohr aber zu seinem Verein Bayer Leverkusen zurückkehren, der Klub zog sein Rückkaufsrecht.

Der Kader der U21-EM:

Tor: Jannik Huth (FSV Mainz 05), Julian Pollersbeck (1. FC Kaiserslautern), Marvin Schwäbe (Dynamo Dresden)

Abwehr: Timo Baumgartl (VfB Stuttgart), Yannick Gerhardt (VfL Wolfsburg), Gideon Jung (Hamburger SV), Thilo Kehrer (FC Schalke 04), Marc-Oliver Kempf (SC Freiburg), Lukas Klünter (1. FC Köln), Niklas Stark (Hertha BSC), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Jeremy Toljan (1899 Hoffenheim)

Mittelfeld/Angriff: Nadiem Amiri (1899 Hoffenheim), Waldemar Anton (Hannover 96), Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg), Mahmoud Dahoud (Borussia Mönchengladbach), Serge Gnabry (Werder Bremen), Janik Haberer (SC Freiburg), Dominik Kohr (FC Augsburg), Max Meyer (FC Schalke 04), Levin Öztunali (FSV Mainz 05), Maximilian Philipp (SC Freiburg), Felix Platte (Darmstadt 98), Davie Selke (RB Leipzig), Mitchell Weiser (Hertha BSC).

