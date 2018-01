2018-01-03 07:51:00.0

Garmisch-Partenkirchen Zweikampf bei der Vierschanzentournee: Freitag will kämpfen

Zur Halbzeit der Vierschanzentournee beschäftigen zwei Fragen Experten und Zuschauer: Holt Richard Freitag noch den Gesamtsieg? Und was ist eigentlich mit den Österreichern los? Von Milan Sako

Zur Halbzeit der 66. Vierschanzentournee der Skispringer gibt es einige Überraschungen. Die Zwischenbilanz nach den Springen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen:

Kamil Stoch als Vorjahressieger hatten viele Experten auf der Rechnung. Der Pole präsentiert sich exakt zum ersten Saisonhöhepunkt der Weitenjäger in Topform. Mit zwei Siegen startete er in die Tournee und nun muss Sven Hannawald, der als einziger Athlet 2002 alle vier Tourneespringen gewann, um seinen Rekord zittern. Der 26-Jährige nimmt sich auch für seine Landsleute Zeit. „Es ist wichtig, die Fans zufrieden zu stellen. Sie kommen von weit her“, sagt Stoch.

ANZEIGE

Die Tournee hat sich zu einem Zweikampf zwischen Stoch und Richard Freitag entwickelt. Interviews und freche Sprüche zählen zwar nicht zu den Stärken des Schnauzbarts der Nation, dafür überzeugt der Sachse auf der Schanze mit Konstanz. In sieben Weltcup-Springen in Serie wurde der Sportler aus Erlabrunn zuletzt entweder Erster oder Zweiter, einen schwächeren Sprung hat man von ihm in diesem Winter noch gar nicht gesehen. Jetzt fehlen dem Tournee-Zweiten umgerechnet etwa sechs Meter auf Stoch. Freitag will kämpfen und kündigte in Garmisch an: „Es wird eng bleiben, hoffe ich, und es wird spannend.“

Österreichische Springer in der Krise

Ausgerechnet vor den beiden Heimspielen in Innsbruck (4. Januar) und dem Abschluss in Bischofshofen (6. Januar) sind österreichische Erfolgsflieger abgestürzt. Als bester rot-weiß-roter Springer landete Gregor Schlierenzauer in Garmisch-Partenkirchen lediglich auf Platz 19. Doppel-Weltmeister Stefan Kraft schaffte es nach einem miserablen ersten Sprung nicht einmal ins Finale der besten 30 Springer. Trainer Heinz Kuttin musste das Debakel am Neujahrstag kommentieren: „Wir haben ein Ergebnis gemacht, das überhaupt nicht unseren Ansprüchen entspricht und das uns im Magen liegt.“ Kraft, in Oberstdorf immerhin Vierter, ist derzeit der einzige Athlet, der vorne reinspringen kann. Schlierenzauer und Michael Hayböck kämpfen sich nach Verletzungen wieder heran. Danach klafft eine Lücke. Mit der ungewöhnlichen Krise muss die Springer-Nation, die zwischen 2009 und 2015 sieben Mal in Serie die Tournee gewann, erst umgehen lernen. Als erste Konsequenz sagte Trainer Kuttin das geplante Eisstockschießen zur Erholung ab. Die Österreicher haben jetzt andere Dinge im Kopf.

Bundestrainer Schuster lobt sein Team

Karl Geiger hat wieder einen Schritt hin zur Spitze gemacht, lobte Bundestrainer Werner Schuster seinen zweitbesten Springer von Garmisch (Platz sieben). Entspannt ging der Starter vom SC Oberstdorf den einzigen Ruhetag an. Vormittags stand eine Trainingseinheit auf dem Programm, am Nachmittag ein Fahr-training auf Eis mit dem Auto-Sponsor in Seefeld. „Ansonsten bewegt man sich nicht mehr viel, damit man die Kräfte für die richtigen Momente bündeln kann“, sagte Geiger nach seinem besten Tournee-Ergebnis am Neujahrstag. In der Gesamtwertung schob sich der Allgäuer auf Platz zehn. Sein Ziel ist die Olympia-Mannschaft. Im Moment ist Geiger viertbester deutscher Adler hinter Freitag (Tournee-Zweiter), Andreas Wellinger (7.) und Markus Eisenbichler (8.).

Werner Schuster peitscht seine Athleten nach vorne. Freitag, der bereits drei Weltcupspringen in diesem Winter gewann, habe alle Chancen auf den Gesamtsieg, sagt der Bundestrainer: „Es ist noch alles offen. Jetzt kommen zwei Schanzen, an die Richard gute Erinnerungen hat.“ Am Bergisel in Innsbruck gewann der Sachse 2015.

Nach der Silvesterfeier schauen die Deutschen am liebsten den anderen bei der Bewegung zu. Die ZDF-Wintersport-Übertragung ab 14 Uhr von der Vierschanzentournee sahen im Durchschnitt 6,69 Millionen Zuschauer. Die Höhenflüge der einheimischen Starter treiben die Quote nach oben. Auch den Auftakt verfolgten 5,9 Millionen Menschen bei der ARD. Live waren die Springen in Oberstdorf mit 25.500 Besuchern und Garmisch-Partenkirchen (21.000) jeweils ausverkauft.