Eishockey Klatsche: Augsburger Panther verlieren deutlich in Straubing

Kein guter Abend für die Augsburger Panther: Bei der Auswärtspartie in Straubing erlebte die Mannschaft eine 2:6-Niederlage.

Nach sechs Siegen in Folge ließ bei den Augsburger Panthern offenbar ein wenig die Spannung nach. Mit 2:6 (0:2, 1:2, 1:2) unterlagen die AEV-Profis am Sonntagnachmittag bei den Straubing Tigers. Für die Panther traf Michael Davies zum zwischenzeitlichen 1:3. David Stieler erzielte das Tor zum 2:6-Endstand.

Die Mannschaft von Mike Stewart ließ es etwas ruhiger angehen. Verständlich, denn das erste Saisonziel hatten die Augsburger bereits zuvor erreicht. Seit Freitag steht fest, dass die Augsburger direkt ins Viertelfinale einziehen. Mit einem 3:1 gegen Krefeld hatte die Mannschaft von Trainer Mike Stewart die letzten Zweifel beseitigt, dass es in der Endabrechnung mindestens zu Platz sechs in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) reichen wird. „Ich habe der Mannschaft gratuliert. Aber unser Weg ist noch nicht zu Ende“, kündigte Coach Stewart nach dem Erfolg gegen die Rheinländer an.

Ben Meisner lief anstelle von Jonathan Boutin auf

Wie schon am Freitag schonte der AEV-Trainer auch in Straubing seinen Torwart Nummer eins Jonathan Boutin und brachte Ersatzmann Ben Meisner. In der Aufstellung fehlte Verteidiger Arvid Rekis. Die Augsburger traten mit nur sechs Abwehrspielern an.

Demnächst soll der Kanadier Thomas J. Trevelyan zum Einsatz kommen. Die Ärzte haben ihr okay gegeben zu einem Einsatz des Torjägers nach einer langwierigen Schulterverletzung. „Ich will Trevelyan auf jeden Fall zwei Punktspiele vor den Play-offs geben, damit er wieder in den Rhythmus kommt“, sagt Stewart.

Allerdings fällt ihm anders als vor einem Jahr die Wahl schwer, wen er auf die Tribüne schicken muss. Mike Stewart: „Jeder unserer Ausländer hat seine Qualitäten. Ich bin mit allen sehr zufrieden.“ Es dürfen jedoch nur neun Importspieler pro Partie eingesetzt werden. Bis zum Mittwoch muss der Trainer eine Entscheidung treffen, dann treten die Panther beim EHC Red Bull München an. Der Deutsche Meister leistete sich mit dem 2:5 in Iserlohn einen Ausrutscher.

Mannheim und Düsseldorf heißen die letzten Gegner in der Liga

Als letzte AEV-Punktspiele folgen am Freitag im Curt-Frenzel-Stadion die Partie gegen die Adler Mannheim und am Sonntag bei der Düsseldorfer EG. Dann steht fest, wer der Augsburger Auftaktgegner im Viertelfinale ist. Die best-of-seven-Serie (vier Siege sind zum Einzug ins Halbfinale nötig) beginnt am Dienstag, 7. März.

Augsburger Panther Meisner – lamb, Valentine; Tölzer, Cundari, Guentzel, Dinger – Shugg, Trupp, Parkes; Hanowski. LeBlanc, Davies; Holzmann, Stieler, Polaczek; Hafenrichter. MacKay, Grygiel

