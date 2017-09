2017-09-24 18:58:54.0

Augsburger Panther AEV verliert in Köln die Tabellenführung

Die Augsburger Panther sind als Tabellenführer in Köln angetreten - und verlieren mit 3:6. Für Aufsehen sorgte der AEV mit einem Doppelschlag innerhalb weniger Sekunden.

Die Augsburger Panther haben ihr Auswärtsspiel bei den Kölner Haien verloren. Der AEV musste sich den Rheinländern vor gut 7600 Zuschauern mit 3:6 geschlagen geben. Nach dem 4:0-Erfolg gegen Nürnberg (hier der Spielbericht) hatten die Augsburger als Tabellenführer der Deutschen Eishockey-Liga die Reise nach Köln angetreten. Tabellenplatz eins ist nach der Niederlage nun weg.

Dabei ging es in der Lanxess Arena gar nicht schlecht los. Nach der Führung für die Gastgeber durch Christian Ehrhoff (15. Minute) kam der AEV mit einem Doppelschlag innerhalb weniger Sekunden zurück. Erst besorgte Steffen Tölzer den Ausgleich (16. Minute), nur 13 Sekunden später war es Michael Davies, der die Augsburger mit 2:1 in Führung brachte. In die erste Drittelpause ging es jedoch mit einem 2:2-Unentschieden. Pascal Zerressen beendete mit seinem Tor (18.) das turbulente erste Drittel.

Augsburger Panther geraten im zweiten Drittel auf die Verliererstraße

Auf die Verliererstraße kamen die Panther im zweiten Durchgang. Sebastian Uvira (32.) und Ryan Jones (37.) bescherten den Gastgebern eine 4:2-Führung. Die konnten die Panther auch nicht mehr einholen. Am Ende hieß es 6:3 für Köln. Verteidiger Brady Lamb gelang wenige Minuten vor Schluss noch der dritte Augsburger Treffer, nachdem erneut Ryan Jones in Unterzahl für die Kölner einnetzte. Philip Gogulla sorgte für den Endstand, indem er ins leere Augsburger Tor traf.

Ein ausführlicher Spielbericht folgt in Kürze. AZ