2017-01-13 21:48:25.0

AEV Augsburger Panther kassieren gegen Köln sechs Gegentore

Die Augsburger Panther können noch verlieren: Nach fünf Siegen in Folge musste sich der AEV den Kölner Haien geschlagen geben - und das deutlich.

Die Augsburger Erfolgsserie ist am Freitagabend zu Ende gegangen. Nach fünf Siegen setzte es in Köln eine klare 1:6 (1:1, 0:2, 0:3)-Niederlage. Eine positive Nachricht gab es dennoch: Verteidiger Steffen Tölzer ist jetzt gemeinsam mit Duanne Moeser DEL-Rekordspieler der Panther. Beide absolvierten 568 Partien in der höchsten deutschen Spielklasse.

Köln dominierte Spiel gegen Augsburger Panther

Den Freitagabend dürften beide aber in schlechter Erinnerung behalten. Nur im ersten Drittel standen ebenbürtige Gegner auf dem Eis. Zwei Tore innerhalb von 18 Sekunden – mehr passierte bis zur ersten Pause nicht. Zunächst hatte Patrick Hager die Gastgeber in Führung geschossen (13.). Aber schon der nächste Panther-Angriff brachte den Ausgleich. Evan Trupp fälschte einen Schlagschuss von Gabe Guentzel unhaltbar zum 1:1 ab (13.).

ANZEIGE

Köln erwischte den besseren Start in den mittleren Abschnitt. Ryan Jones brachte die Haie vor 18.113 Zuschauern in Front (23.). Die Panther ließen sich davon zunächst nicht aus der Ruhe bringen und behielten ihre Ordnung bei.

Nur: Die eigenen Offensivbemühungen bekamen einen immer größeren Seltenheitswert. Köln dominierte die Partie zunehmend, Augsburg wehrte sich mit Händen und Füßen – und kassierte dementsprechend Strafzeiten. Das ging lange gut, dann aber stand Kai Hospelt goldrichtig und fälschte zum 3:1 ab (34.). Die Panther gaben sich aber nicht auf. Michael Davies vergab kurz vor der Sirene eine hochkarätige Chance.

Augsburger Panther spielen am Sonntag gegen Mannheim

Im letzten Drittel das unveränderte Bild: Augsburg bemüht, Köln aber an diesem Abend abgeklärter. Die Gäste fanden kein Mittel, die Defensive der Haie zu überwinden. Spätestens mit dem 4:1 durch Philip Gogulla (51.) war die Partie entschieden. Jones mit seinem zweiten Tor erhöhte auf 5:1 (51.), Jean-Francois Boucher traf zum 6:1 (54.).

Viel Zeit, sich über die Niederlage zu ärgern, bleibt den Panthern aber nicht. Bereits am Sonntag gastieren die Adler Mannheim um 16.30 Uhr im heimischen Curt-Frenzel-Stadion. Dann wird Tölzer zum alleinigen Rekordhalter – und vielleicht gibt’s dann auch einen Sieg als Geschenk. (AZ)