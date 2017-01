2017-01-25 18:04:32.0

Augsburger Panther "Mein Club": Kapitän Steffen Tölzer verlängert seinen Vertrag

Steffen Tölzer bleibt den Augsburger Panthern für mindestens drei weitere Spielzeiten erhalten. Der Kapitän könnte damit zum Rekordspieler des AEV werden.

Die Augsburger Panther haben die erste Personalentscheidung für die nächste Spielzeit getroffen und den Vertrag mit Steffen Tölzer verlängert. Der Kapitän und dienstälteste AEV-Spieler bleibt bis 2020, wie der Verein vor der Partie bei den Grizzlys Wolfsburg am Mittwochabend (19.30 Uhr) mitteilte.

Tölzer ist das Augsburger Urgestein im Team von Mike Stewart. Der 31-Jährige stammt aus dem Nachwuchs des AEV. Vor zwei Wochen löste er Duanne Moeser als ewigen DEL-Rekordspieler ab. Mittlerweile stehen für den Verteidiger 571 Einsätze und 100 Scorerpunkte in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zu Buche. Hinzu kommen zahlreiche Partien für die Ober- und Bayernliga-Mannschaften des AEV zu Beginn der 2000er. In der ewigen Bestenliste der Einsätze für die erste Mannschaft des Augsburger EV oder der Augsburger Panther rangieren lediglich noch die Legenden Duanne Moeser (705 Spiele), Mambo Pätzig (638) und Georg Hetmann (617) vor Tölzer.

„Die Augsburger Panther sind mein Club. Es erfüllt mich mit Stolz, dass mein Name in einem Atemzug mit solchen Legenden, die für mich noch heute absolute Vorbilder sind, genannt wird", wird Tölzer in einer Mitteilung des Vereins zitiert. "Natürlich wäre es ein Traum, eines Tages an Duanne in der ewigen Bestenliste vorbeizuziehen, Priorität hat für mich allerdings der sportliche Erfolg mit unserer Mannschaft. Es gilt jetzt, einen guten Hauptrunden-Endspurt hinzulegen und die direkte Qualifikation für das Playoff-Viertelfinale zu schaffen." drs