2017-07-03 12:45:59.0

Augsburger Panther Spielplan ist da: Zwei Heimspiele an Weihnachten für den AEV

Der komplette Spielplan der Augsburger Panther ist da. Zum Start gibt es zwei Auswärtsspiele, dafür finden von den letzten vier Partien drei in Augsburg statt.

Der Spielplan der Augsburger Panther steht fest: Wie unsere Zeitung bereits berichtete, startet die Mannschaft von Trainer Mike Stewart mit zwei Auswärtspartien gegen Düsseldorf (8. September) und Krefeld (10. September) in die Saison 2017/18. Erst am Freitag, 15. September, kommen die Straubing Tigers nach Augsburg. Danach folgt am Sonntag, 17. September, das Auswärtsspiel beim ERC Ingolstadt.

Dafür dürfen sich die Fans auf zwei Heimspiele in der begehrten Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr freuen: Am Dienstag, 26. Dezember, kommt Schwenningen nach Augsburg. Zwei Tage später am 28. Dezember ist Berlin zu Gast im Curt-Frenzel-Stadion.

Wenn im Februar Olympia stattfindet, pausiert die gesamte DEL

Noch dazu gibt es im Saisonfinale einen kleinen Vorteil: Drei der letzten vier Spiele - gegen Ingolstadt (2.2.), Bremerhaven (28.2.) und das letzte Ligaspiel gegen Mannheim (4.3.) - dürfen die Panther zuhause austragen. Im möglichen Kampf um die Play-off-Plätze könnte das ein entscheidender Vorteil sein. Die lange Spielpause im Februar hängt mit den Olympischen Winterspielen zusammen, die währenddessen im südkoreanischen Pjöngjang stattfinden.

Neu ist auch der Donnerstag als Spieltag: Unter anderem erwarten die Panther am Donnerstag, 5. Oktober, die Grizzly Adams Wolfsburg. Mit dem neuen Spieltag kommt die DEL einem Wunsch des Medienpartners Telekom nach.

Sollten die Tabelle bei Ihnen mobil nicht richtig angezeigt werden, verwenden Sie bitte Ihr Handy im Querformat.

Vor dem Ligabetrieb steht für die Panther noch die Vorbereitung an. Beim Dolomiten-Cup treffen die Panther als Titelverteidiger im ersten Halbfinale auf den viermaligen französischen Meister Les Rapaces de GAP. Weitere Teilnehmer sind der EV Zug (NLA) und die Nürnberg Ice Tigers (DEL). Das Turnier findet vom 11. bis 13. August in Neumarkt in Südtirol statt.

Ein richtiger Härtetest im Hinblick auf die kommende DEL-Saison steht dann vom 18. bis 20. August beim Gäuboden-Cup in Straubing an. Erster Gegner dort ist der letztjährige Finalteilnehmer der DEL-Playoffs, die Grizzlys Wolfsburg. Darüber hinaus sind ab Ende August Testspiele gegen die Kölner Haie und die Black Wings Linz angesetzt. eisl

