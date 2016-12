2016-12-30 22:01:54.0

Augsburger Panther Starker Boutin sichert Sieg in Iserlohn

Die Augsburger Panther beschließen das Jahr 2016 mit einem Sieg. Bei den Iserlohn Roosters gewann der AEV am Freitagabend mit 3:1. Torwart Jonathan Boutin machte eine starke Partie.

Fast 500 Augsburger Anhänger begleiteten am Freitag im Sonderzug ihre Panther zu deren DEL-Auswärtsspiel bei den Iserlohn Roosters und sahen ein clever kämpfendes Gästeteam, das zum richtigen Zeitpunkt ins Tor traf. Am Ende stand es im letzten Spiel des Jahres 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) für die Mannschaft von Trainer Mike Stewart, die damit ihren Platz unter den Top Sechs der Liga verteidigte.

Wie schon beim 4:3 am Mittwoch gegen die Straubing Tigers kassierten die Panther in Iserlohn Strafzeiten in Hülle und Fülle. Bereits im ersten Drittel standen 39 „Sünder-Minuten“ in der Statistik, dennoch gingen die Gäste mit einer Führung in die Kabine. Verteidiger Gabe Guentzel traf in der 4. Minute im Powerplay zum 1:0, musste dann aber für zwölf Minuten auf die Strafbank.

Für seinen Kollegen Scott Valentine war die Partie sogar früh beendet. Der Abwehrspieler erwischte den Iserlohner mit dem Stock im Gesicht (11. Minute) und erhielt dafür eine Spieldauer-Disziplinarstrafe. Augsburg musste anschließend fast zwei Minuten mit drei Mann gegen fünf Iserlohner agieren, konnte sich aber auf Torhüter Jonathan Boutin verlassen. Der Deutschkanadier hatte dabei auch Glück, weil die Roosters zweimal das Torgestänge trafen. „Das war eine gefährliche Phase, aber unsere Unterzahl-Jungs haben sehr hart gearbeitet“, stellte Panther-Sportmanager Duanne Moeser fest.

Iserlohn hatte den Vorteil, dass sie ein deutliches Plus bei den Anspielen hatten und deshalb häufig schnell in Puckbesitz kamen. Die letzte Konsequenz im Abschluss fehlte jedoch. Das lag auch daran, dass die Panther in ihrer Zone zwar nicht fehlerfrei agierten, aber mit vereinten Kräften Gegentore vermeiden konnten. Dafür gelang den Augsburgern fünf Sekunden vor der zweiten Pause der zweite Treffer. Ben Hanowski stocherte die Scheibe über die Linie. Das war bereits das 15. Saisontor des Kanadiers.

Im Schlussabschnitt verteidigten die Panther geschickt, immer wieder blockten die Männer um Arvids Rekis die Schüsse der Roosters oder Torhüter Boutin war zur Stelle. Augsburg machte es besser: Fünf Minuten vor dem Ende fälschte Thomas Holzmann den Puck zum 3:0 ab. Ryan Button verkürzte noch auf 1:3 (57.), aber feiern durften die Augsburger. Die Rückfahrt der Panther-Fans geriet zum Triumphzug. Der nächste Auswärtstrip für die Augsburger Profis folgt bereits zu Jahresbeginn. Am Dienstag spielen die Panther beim DEL-Rekordmeister Eisbären Berlin. AZ

Statistik zum Spiel

Aufstellung: Boutin – Lamb, Valentine; Rekis, Guentzel; Tölzer, Cundari, Dinger – Parkes, Stieler, Shugg; Holzmann, Trupp, Davies; Hanowski, LeBlanc, Hafenrichter; Thiel, MacKay, Polaczek

Tore: 0:1 Guentzel (4.), 0:2 Hanowski (40.), 0:3 Holzmann (55), 1:3 Button (57.)

Strafminuten: 10 - 15 + 10 Guentzel + Spieldauer Valentine

Zuschauer: 4967

Schiedsrichter: Stephan Bauer (Nürnberg), Elvis Melia (Neuss)