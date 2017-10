2017-10-10 07:00:00.0

FC Augsburg Alfred Finnbogason fährt zur WM

Großer Jubel bei Alfred Finnbogason: Der FCA-Stürmer hat sich mit Island für die Weltmeisterschaft in Russland qualifiziert.

Islands Fußballer fahren erstmals in ihrer Geschichte zu einer Fußball-Weltmeisterschaft. Die Nordeuropäer machten die Qualifikation für die Endrunde 2018 in Russland mit einem 2:0 (1:0)-Pflichtsieg gegen Außenseiter Kosovo perfekt. Die Treffer für den EM-Viertelfinalisten gegen den Tabellenletzten der Gruppe I erzielten in Reykjavik Gylfi Sigurdsson vom FC Everton (40. Minute) und Johann Gudmundsson (68.). FCA-Torjäger Alfred Finnbogason wurde in der 61. Spielminute eingewechselt.

In dem Dreikampf am 10. und letzten Spieltag sicherte sich Kroatien durch einen überraschenden 2:0 (0:0)-Erfolg in der Ukraine den zweiten Platz, der zur Teilnahme an der Relegation berechtigt. Der Hoffenheimer Andrej Kramaric war in Kiew der Mann des Abends: Er brachte die Gäste mit einem platzierten Kopfball (62.) in Führung und machte dann mit seinem zweiten Treffer alles klar (70.).

Neben Island fährt seit Montagabend auch Serbien definitiv zur WM. Das Team von Trainer Slavoljub Muslin machte mit einem hart erkämpften 1:0 (0:0) gegen Georgien den Sieg in der Gruppe D klar. Hinter Serbien (21) wurde Irland durch einen 1:0-Sieg in Wales mit 19 Punkten Zweiter vor den Walisern (17). dpa

