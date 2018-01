2018-01-17 06:53:00.0

FCA Alfred Finnbogason ist beim FC Augsburg zurück

Der Stürmer soll ab Mittwoch teilweise wieder mit der Mannschaft trainieren. Gut für die Offensive. Allerdings legt Trainer Manuel Baum derzeit mehr Wert auf die Defensive. Von Robert Götz

Als Alfred Finnbogason am Dienstag mit dem Fahrrad am Trainingsplatz vorfuhr, hatten seine Kollegen vom FC Augsburg das Aufwärmen schon hinter sich. Somit war klar: Noch kann der Stürmer nicht voll mit der Mannschaft trainieren. Er beließ es nach seiner Achillessehnenentzündung und einer Erkältung, die seinen Einsatz beim 1:0 gegen den Hamburger SV verhinderte, bei einer individuellen Einheit.

Trotzdem hofft FCA-Trainer Manuel Baum, dass der Isländer, der mit elf Treffern derzeit auf Rang drei der Bundesliga-Torjägerliste seht, beim Auswärtsspiel am Samstag in Gladbach doch spielen kann. Am Mittwoch soll Finnbogason wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren. Baum sagt: „Es kann durchaus sein, dass er gegen Gladbach wieder von Anfang an spielt. Wenn die Achillessehne nicht reagiert, ist das zu 100 Prozent realistisch. Wir gehen aber kein Risiko ein.“ Zumal Finnbogason nach der Winterpause fast nur gelaufen war. „Ein Bundesligaspiel kann man nicht aus der leeren Hose machen. Da muss man sich rantasten“, bremst Baum.

Neben Finnbogason fehlte mit Dong-Won Ji ein weiterer Angreifer am Dienstag beim Training. „Er laboriert noch an der Knieverletzung aus dem Trainingslager. Ich rechne aber täglich damit, dass er wieder auf den Platz kann.“ Baum hätte aber auch keine Probleme, noch einmal auf Sergio Cordova zurückzugreifen.

HSV "ein ganz ekelhafter Gegner" für den FC Augsburg

Er hatte Finnbogason gegen den HSV ersetzt. Für viele Zuschauer nur unzureichend, Baum sieht das etwas anders: „Cordova hat es gut gemacht. Es war wirklich schwierig und unsere jungen Spieler wachsen nur an den Aufgaben und die größte Aufgabe ist das Spiel.“

Überhaupt war ihm zuletzt zu sehr der Schwerpunkt auf der Offensive gelegen. „Wenn man sich gedanklich zu sehr beschäftigt, wie viele Flanken, Ecken und Torschüssen haben wir, dann sind oft beide Außenverteidiger und die Sechser nach vorne unterwegs. Und in den letzten beiden Spielen vor der Winterpause haben wir sechs Tore gekriegt.“ Das wollte er gegen den HSV vermeiden, was gelang. „Der Unterschied war es, einen Außenverteidiger mehr hinten zu halten und einen Sechser vor der Kette. Da hatten wir vier Leute, die den Gegenangriff gut absicherten.“

Dass es kein spielerisches Feuerwerk zu sehen gab, habe aber auch mit dem HSV zu tun gehabt: „Ein ganz ekelhafter Gegner, gegen den auch die Bayern nur 1:0 gewonnen haben. Aber es ist ja nicht so, dass wir ohne Chancen dagestanden sind. Es waren zwei Teams, die sich bekämpft und nicht bespielt haben.“

FC Augsburg: Weiterhin gilt das Saisonziel Klassenerhalt

Nach dem Sieg gegen den HSV steht der FCA nun mit 27 Punkten nach 18 Spieltagen auf Platz acht der Liga. Der samstägliche Gegner Borussia Mönchengladbach belegt mit nur einem Pünktchen mehr Platz sechs, der für die Qualifikation zur Europa League reichen würde. Der Abstand auf den ersten Abstiegsplatz, den der HSV innehat, beträgt hingegen schon zwölf Punkte.

Dennoch will Baum das ausgegebene Saisonziel Klassenerhalt (noch) nicht revidieren und neu definieren. Dass sie die Ansprüche selbst nach oben getrieben haben, weiß Baum: „Wenn man gute Spiele abliefert und von den Punkten her einigermaßen gut dasteht, dann ist man auch selbst daran schuld.“

Doch Baum verweist vor den Auswärtsspielen in Gladbach und in Köln auf die Ausgeglichenheit der Liga: Wir tun alle gut daran, auf dem Boden zu bleiben. Diese Saison ist es jedes Mal ein riesenharter Kampf, die drei Punkte zu holen. Es kann in die eine wie in die andere Richtung schnell gehen.“