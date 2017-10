2017-10-17 11:41:03.0

FC Augsburg Córdova trainiert schon wieder auf dem Platz

Die Vorbereitung des Fußball-Bundesligisten auf das Heimspiel gegen Hannover läuft. Einige Profis im Kader des FCA sind angeschlagen.

In der Fußball-Bundesliga hat der FC Augsburg zuletzt Moral bewiesen und in letzter Minute einen Punkt bei der TSG Hoffenheim geholt (2:2). Nun bereiten sich Trainer Manuel Baum und dessen Mannschaft auf die kommende Aufgabe vor. Am Samstag ist in der Augsburger Arena Aufsteiger Hannover 96 zu Gast (15.30 Uhr), der ebenso wie Augsburg mit ordentlichen zwölf Punkten in die Spielzeit gestartet ist. Holt der FCA drei Punkte, würde er sich im oberen Tabellendrittel behaupten, Gleiches gilt für die Gäste aus Niedersachsen.

Seit Dienstagvormittag arbeiten die Augsburger in den Trainingseinheiten an den Voraussetzungen für einen Erfolg. Das Training bestreiten konnte Rani Khedira, der zuletzt wegen einer Bauchmuskelzerrung ausgefallen war. Gegen Hannover könnte er in die Anfangsformation zurückkehren. Allerdings steht Baum nicht der komplette Profi-Kader zur Verfügung. Martin Hinteregger musste sich am Montag einer Operation am Sprunggelenk unterziehen, da ihm ein kleiner Knochen fortwährend Probleme bereitetet. Der Innenverteidiger aus Österreich wird monatelang ausfallen, erst in der Rückrunde wird sein Comeback im Augsburger Trikot erwartet. Die OP sei gut verlaufen, erklärte Trainer Baum. Er hoffte darauf, dass der Spieler ein "gute Heilfleisch" habe.

ANZEIGE

Eine weitaus schnellere Rückkehr darf hingegen bei Sergieo Córdova ins Auge gefasst werden. Der Nationalspieler aus Venezuela hatte beim jüngsten Länderspiel einen Außenbandriss im Sprunggelenk erlitten, stand allerdings am Dienstagvormittag bereits wieder für ein paar Minuten auf dem Rasen. Der 20-Jährige absolvierte Stabilisations- und Koordinationsübungen, damit sein Trainingsrückstand in Grenzen gehalten werden kann. Schmerzfrei ist der Spieler allerdings noch nicht. Eine individuelle Trainingseinheit brachten die angeschlagenen Raphael Framberger, Georg Teigl, Dong-Won Ji und Kontantinos Stafylidis hinter sich, lediglich am Spielfeldrand laufend wohnte Rechtsverteidiger Daniel Opare dem Trainingsbetrieb bei. Am Mittwoch sollen die angeschlagenen Spieler wieder in den normalen Trainingsbetrieb mit den Mannschaftskollegen einsteigen.

Das Training auf den Rasenplätzen nahe der Arena musste der Grieche Ioannis Gelios abbrechen. In den Übungen mit seinen Torwartkollegen verletzte sich der nominell vierte Augsburger Keeper am Rücken durch einen "Hexenschuss". Betreuer trugen ihn vom Platz, ehe er in die Arena gefahren wurde. joga, ötz