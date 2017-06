2017-06-13 06:31:00.0

FC Augsburg Der FCA bekommt so viel TV-Geld wie noch nie

In der neuen Saison schüttet die Bundesliga eine Milliarde Euro an die Klubs aus. Kriterium für die Vergabe ist nicht allein der Tabellenplatz. Wie das Geld verteilt wird. Von Johannes Graf

Für den FC Augsburg war es ärgerlich, dass der VfL Wolfsburg in der Relegation erstklassig geblieben ist. Wären die Niedersachsen abgestiegen, hätten die Augsburger den VfL in der TV-Geld-Tabelle überholt. Beschweren wird sich der FCA allerdings kaum, schließlich profitiert er in der Saison 2017/18 wie alle anderen Klubs vom höchsten TV-Geld der Ligageschichte.

Wie viel Geld wird an die Bundesligisten ausgeschüttet?

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) überspringt in der kommenden Saison erstmals die Marke von einer Milliarde Euro pro Saison. In den nächsten vier Spielzeiten kassiert sie mit jährlicher Steigerung 4,64 Milliarden Euro, also durchschnittlich 1,16 Milliarden Euro pro Saison. Weil auch international ein Einnahmeplus zu erwarten ist, erwirtschaftet die DFL voraussichtlich Erlöse von durchschnittlich mindestens 1,4 Milliarden Euro pro Spielzeit.

Welche Kriterien entscheiden bei der Verteilung?

Die Liga hat zusätzlich zu seiner erfolgsabhängigen Fünf-Jahres-Wertung weitere Säulen eingeführt. 70 Prozent der Gelder, also 700 Millionen Euro, werden nach den Tabellenplätzen der letzten fünf Spielzeiten verteilt. Daneben gibt es noch die Komponenten "Nachhaltigkeit", "Nachwuchsarbeit" und "Wettbewerb".

Wie setzt sich die Fünf-Jahres-Wertung zusammen?

Die letzte Saison wird fünffach, die vorletzte vierfach, usw. gewertet. Wie bislang erhält in der Bundesliga der Erste dieser Wertung 5,8 Prozent, der Letzte 2,9 Prozent.

Wie wird das restliche Geld verteilt?

230 Millionen fließen in der Säule "Wettbewerb" an die Klubs. Diese entspricht einer gewichteten Fünf-Jahres-Wertung. In der "Nachhaltigkeit" wird mit 50 Millionen Euro das Abschneiden der vergangenen 20 Jahre belohnt. Alle Spielzeiten erhalten hier die gleiche Wertigkeit. Bleibt die "Nachwuchsarbeit" mit 20 Millionen Euro.

Ganz konkret: Wie viel Geld bekommen die Vereine?

Der FC Bayern ist sportlich – und damit auch beim TV-Geld – der Liga-Krösus. Insgesamt erhält er aus dem nationalen Topf in der kommenden Saison rund 58 Millionen Euro. Zum Vergleich: Zweitligaaufsteiger Jahn Regensbug erhält 6,4 Millionen Euro.

Wie viel Geld bekommt der FC Augsburg in der kommenden Spielzeit?

Der FC Augsburg zehrt in der Fünf-Jahres-Wertung weiterhin von seinen außergewöhnlich erfolgreichen Spielzeiten 2013/14 und 2014/15, als er Tabellenachter und -fünfter geworden ist. Für die kommende Spielzeit erhält der Bundesligist allein 42,2 Millionen Euro nationales TV-Geld. Hinzu kommen noch Einnahmen aus der internationalen Rechtevermarktung und – je nach Erfolg – aus der TV-Vermarktung des DFB-Pokals.