FC Augsburg FCA bezieht Trainingslager in Südtirol und testet gegen Eindhoven

Der FC Augsburg wird sich in Mals auf die neue Bundesligasaison vorbereiten. Zum Familienfest Anfang August samt Testspiel haben Dauerkarteninhaber freien Eintritt.

Der FC Augsburg wird sich mit einem Trainingslager in Südtirol auf die Saison der Fußball-Bundesliga vorbereiten. Am 3. Juli begrüßt Trainer Manuel Baum sein Team nach dem Urlaub zu einem nicht öffentlichen Diagnostiktag. Vom 5. Juli an bezieht die Mannschaft ein zehntägiges Camp in Mals im Vinschgau, wie der Verein am Donnerstag bekanntgab.

Beim Familienfest geht es gegen Eindhoven

"Wir haben schon im vergangenen Jahr sehr gute Erfahrungen in Mals gemacht und sind davon überzeugt, dass wir uns dort auch diesmal wieder mit voller Konzentration auf den Pflichtspielstart vorbereiten können", sagte Geschäftsführer Stefan Reuter. Vor dem Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal (Freitag, 11. August, bis Montag, 14. August) veranstaltet der FC Augsburg am Sonntag, 6. August, ein Familienfest in der WWK-Arena.

In dessen Rahmen bestreitet das Team von Manuel Baum um 15 Uhr seine Generalprobe gegen die niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven. Zu diesem internationalen Testspiel lädt der FC Augsburg alle seine Dauerkarten-Inhaber ein. Über Tageskartenpreise sowie das weitere Rahmenprogramm des Familientags wird der FCA nach eigenen Angaben noch gesondert informieren. AZ

