FC Augsburg FCA gewinnt in Darmstadt mit 2:1

Nach einer ereignislosen ersten Halbzeit bringen der FCA und Darmstadt in der zweiten Hälfte mehr Tempo ins Spiel. Das Spiel FC Augsburg gegen Darmstadt im Überblick. Von Johannes Graf

Im Kampf um den Ligaverbleib hat der FC Augsburg drei wichtige Punkte geholt. Beim arg abstiegsbedrohten SV Darmstadt 98 setzte sich die Mannschaft von Trainer Manuel Baum mit 2:1 (0:0) durch und vergrößerte den Vorsprung auf den Relegationsplatz gegen den Abstieg auf sieben Punkte. Matchwinner war Raul Bobadilla, der in der 85. Minute den Siegtreffer erzielte.

Einmal mehr baute FCA-Trainer Baum seine Startelf auf mehreren Positionen um. Konstantinos Stafylidis und Gojko Kacar, der erstmals unter Baum vom Anpfiff weg auf dem Rasen stand, komplettierten die Viererabwehrkette, im Mittelfeld fanden sich Jan Moravek, Dong Win Ji und Halil Altintop wieder. Vor allem Altintops Einsatz erfreute sich erhöhter Aufmerksamkeit. Weil beim Gegner Hamit Altintop begann, erlebte die Bundesliga ein Zwillingsbruderduell. Zum neunten Mal standen sich die Brüder auf dem Rasen gegenüber.

Die Begegnung war für beide Mannschaften zweifelsohne bedeutsam. Augsburg konnte sich vorentscheidend von der Abstiegszone entfernen, Darmstadt half nur ein Erfolg, um die Hoffnung auf den Klassenerhalt leben zu lassen.

Wenig Torchancen in der ersten Halbzeit

Entsprechend verkrampft begannen die Mannschaften. Ohne jedwedes Risiko eingehen zu wollen, versteiften sie sich darauf, einen Gegentreffer zu verhindern. Dem entsprang eine äußerst zähe Angelegenheit. Die Spieler rieben sich in Luftduellen und Zweikämpfen am Boden auf, zudem operierten sie bereitwillig mit lang geschlagenen Bällen Richtung gegnerisches Tor. Defensiv ließ der FCA wenig zu, mit einem 4-4-2-System verengte er bei gegnerischem Ballbesitz die Räume. Eine der ganz seltenen Umschaltaktionen nutzten Halil Altintop und Raul Bobadilla zu einem aussichtsreichen Doppelpass in den Strafraum, Darmstadts Torwart Michael Esser schnappte sich aber gedankenschnell den Ball (31.). Der Partie mangelte es weiterhin an Torchancen, einen der ganz wenigen schnellen Gegenangriffe vertändelte Altintop auf Augsburger Seite. Den ersten Torschuss gab für Augsburg Bobadilla ab - da waren bereits 42 Minuten gespielt.

Unmittelbar nach der Pause belebten die Mannschaften das Spiel. Sie erkannten, dass Torerfolg nicht verboten ist. Nach einem Einwurf hinterließ die Augsburger Abwehr einen verschlafenen Eindruck. Jerome Gondorf flankte von rechts, Marcel Heller stand derart allein, dass er die Ecke wählen konnte und erzielte die 1:0-Führung (48.). Wie in jedem Spiel dieses Jahres geriet der FCA erneut in Rückstand.

Diesen egalisierte er zügig. Dominik Kohr wurde von Darmstadts Milosevic im Strafraum zu Fall gebracht. Erstmals in der laufenden Saison trat FCA-Kapitän Paul Verhaegh mit Ball an den Punkt. Der Niederländer behielt die Nerven, verwandelte zum 1:1, auch wenn Torwart Esser die Fingerspitzen noch am Ball hatte (54.).

Mit den beiden Treffern, die sich nicht angedeutet hatten, holten die Spieler das Publikum aus dessen lang anhaltender Lethargie. Darmstadt agierte offensiver, Augsburg bekam Gelegenheiten zum Umschalten und näherte sich ebenso in eigenem Ballbesitz dem Darmstädter Tor an. Moritz Leitner, der erneut nicht in der Startelf stand, hätte mit seiner ersten Aktion beinahe die Gästeführung erzielt, bei seinem Torschuss flog der Ball aber abgefälscht übers Tor (77.).

Augsburgs Spieler schienen nun erkannt zu haben, welche Chance sich an diesem Nachmittag im Abstiegskampf bot. Zwingend waren die Aktionen dennoch nicht. Bis Bobadilla in Erscheinung trat. Nach einer feinen Kombination kam er halbrechts an den Ball, drang in den Strafraum ein und lupfte den Ball gekonnt ins lange Eck zum 2:1 (85.). Wie schon gegen Bremen erzielte der Argentinier den späten Siegtreffer. Der FCA hatte die Partie gedreht und einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt getan.

