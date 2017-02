2017-02-10 19:30:00.0

FCA Fan-Beauftragter verlässt den FC Augsburg

Fan-Beauftragter Martin Schmeißer wendet sich freiwillig vom Fußball-Bundesligisten FC Augsburg ab. Ein Trainer hingegen hat keine andere Wahl, als zu gehen. Von Wolfgang Langner

Martin Schmeißer wird den Fußball-Bundesligisten FC Augsburg wieder verlassen. Der 33-jährige gebürtige Regensburger, der im Oktober 2015 den Fanbeauftragten Alexander Edin ablöste, will sich angeblich beruflich wieder verändern. Schmeißer, der vor seiner Zeit beim FCA in Hamburg gelebt hat und dort im Musikbereich tätig war, zieht es anscheinend wieder in den Norden der Republik zurück. Vermutlich wird Schmeißer künftig für eine Event-Agentur arbeiten. Derzeit allerdings füllt Schmeißer seinen Job noch aus, und das wird er auch noch bis zum Saisonende tun. So wird Schmeißer am heutigen Freitag den FCA auch nach Mainz begleiten.

Fan-Beauftragter Schmeißer kehrt dem FCA den Rücken

Schmeißer hatte seine Premiere in der Europa League, wo der FCA im Oktober 2015 in den Niederlanden bei AZ Alkmaar gastierte. Damals hat er einen Fanmarsch durch die Stadt ins Stadion begleitet, bei dem alles friedlich über die Bühne ging. Zu seinem Job kam Schmeißer damals etwas überraschend. „Markus Krapf (ehemaliger Geschäftsführer des FCA, Anm. d. Red.) hat mir gesagt, dass ein Wechsel bevorstünde und ob ich mir das vorstellen könnte“, erzählte Schmeißer damals. Über dieses Angebot hatte sich Schmeißer schließlich riesig gefreut: „Ich fand das eine tolle Sache, als der Verein an mich herangetreten ist.“ Am Donnerstag war Schmeißer nicht zu erreichen.

Das ist der FCA-Kader zur Rückrunde 2017 Einmal im Schnelldurchlauf: Das sind die Spieler des FC Augsburg nach Ende der Transferperiode. Einen Neuzugang gibt es im Mittelfeld. Foto: Bernhard Weizenegger

Von Athletik-Trainer Dominic Faul hat sich der FCA dagegen vor kurzem getrennt. Faul trainierte beim FCA die U13 des Vereins. Als dann beim Bundesliga-Team Dirk Schuster entlassen wurde und Manuel Baum die Nachfolge antrat, holte dieser zwischenzeitlich Faul in sein Trainerteam.

So war der Athletik-Coach auch noch im Winter-Trainingslager in Spanien dabei. Warum man sich von Faul getrennt hat, wollte man beim FCA nicht kommentieren. „Das sind interne Gründe“, so FCA-Pressesprecher Dominik Schmitz.