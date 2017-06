2017-06-26 18:32:40.0

FC Augsburg Halil Altintop verlässt den FCA

Nach vier Jahren im FCA-Trikot wird Mittelfeldspieler Halil Altintop seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Die FCA-Verantwortlichen bedauern diesen Schritt.

"Ich hatte in den letzten vier Jahren eine wunderbare Zeit beim FCA. Wir haben sportlich mit der Mannschaft und unseren tollen Fans viel erreicht und großartige Erfahrungen gemacht. Außerdem habe ich hier viele tolle Menschen kennengelernt. Daher bin ich für diese Zeit unheimlich dankbar", wird Halil Altintop in einer Pressemitteilung des FCA zitiert. Er sehe ich es nun als notwendig an, diesen Schritt zu machen und den FCA zu verlassen. "Ich möchte eine neue Herausforderung annehmen, um auch jungen Nachwuchsspielern beim FCA den Weg frei zu machen, schließlich ist der FCA hier auf einem sehr guten Weg."

Reuter: Nun sind andere Spieler gefordert

"Wir bedauern die Entscheidung von Halil sehr, denn er war in den letzten Jahren ein wichtiger Führungsspieler für unser Team. Nicht nur auf, sondern auch außerhalb des Platzes hat er sich immer zu 100% in den Dienst der Mannschaft gestellt und ist voran gegangen", sagt Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA. "Wir hätten Halil gerne auch in der kommenden Saison im FCA-Trikot gesehen, doch wir respektieren seine Entscheidung, die wiederum von Größe zeugt. Für unser Team bedeutet dies, dass nun andere Spieler in die Führungsrolle, wie sie Halil eingenommen hat, schlüpfen müssen."

ANZEIGE

Der in Gelsenkirchen geborene Halil Altintop wechselte im Sommer 2013 von Trabzonspor aus der Türkei nach Augsburg und absolvierte insgesamt 128 Spiele für den FCA. In 115 Bundesligaspielen, fünf Europa-League- Begegnungen und acht Partien im DFB-Pokal erzielte er insgesamt 22 Treffer, darunter das erste Europapokaltor des FCA überhaupt (1:0-Führungstreffer in Bilbao). AZ

Lesen Sie auch:

Wie läuft's noch bei den "alten Hasen" des FC Augsburg?

Wie läuft's noch bei den "alten Hasen" des FC Augsburg?